https://ria.ru/20230302/oon-1855436799.html
Мали отказалось от неформального кураторства Франции в СБ ООН
Мали отказалось от неформального кураторства Франции в СБ ООН - РИА Новости, 02.03.2023
Мали отказалось от неформального кураторства Франции в СБ ООН
Мали официально отказывается от статуса Франции в качестве неформального куратора в Совбезе ООН по страновому досье, говорится в имеющейся в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:13
2023-03-02T17:13
2023-03-02T17:13
в мире
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мозамбик
абдулай диоп
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мали официально отказывается от статуса Франции в качестве неформального куратора в Совбезе ООН по страновому досье, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости копии письма главы МИД Мали Абдулая Диопа действующему председателю СБ ООН, постпреду Мозамбика при организации Педро Комисарио Афонсо. Франция несколько лет носила этот статус по всем вопросам в отношении Мали в рамках СБ ООН, в том числе в вопросах, связанных с миссией организации в стране (МИНУСМА), и в вопросах санкций, говорится в письме, то есть именно Франция, будучи неформальным куратором малийского досье, в том числе могла заниматься подготовкой проектов резолюций по теме страны. В письме министр иностранных дел заявляет, что Мали неоднократно сообщала международной общественности о нарушении французскими силами ее воздушного пространства. Кроме того, 15 августа Мали обратилась в Совбез ООН по поводу "актов агрессии, нарушения воздушного пространства, подрывной деятельности и дестабилизации" со стороны французских сил. "Учитывая серьезность этих фактов, которые по меньшей мере ставят под сомнение объективность и беспристрастность Французской Республики и в ожидании проведения специального заседания СБ по запросу Мали, правительство Республики Мали этим письмом официально отказывается от статуса "пенхолдера" (неформального куратора) для Франции по всем вопросам, обсуждаемым Совбезом ООН в отношении Мали", - говорится в письме. В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры. В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
https://ria.ru/20230228/mali-1854772119.html
https://ria.ru/20230302/afrika-1855404611.html
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в мире, франция, мали, мозамбик, абдулай диоп, оон, совет безопасности оон, эммануэль макрон
В мире, Франция, Мали, Мозамбик, Абдулай Диоп, ООН, Совет Безопасности ООН, Эммануэль Макрон
Мали отказалось от неформального кураторства Франции в СБ ООН
Мали отказалось от неформального кураторства Франции по своему досье в СБ ООН
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мали официально отказывается от статуса Франции в качестве неформального куратора в Совбезе ООН по страновому досье, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости копии письма главы МИД Мали Абдулая Диопа действующему председателю СБ ООН, постпреду Мозамбика при организации Педро Комисарио Афонсо.
Франция несколько лет носила этот статус по всем вопросам в отношении Мали в рамках СБ ООН, в том числе в вопросах, связанных с миссией организации в стране (МИНУСМА), и в вопросах санкций, говорится в письме, то есть именно Франция, будучи неформальным куратором малийского досье, в том числе могла заниматься подготовкой проектов резолюций по теме страны.
Премьер Мали призвал другие страны брать пример с России
В письме министр иностранных дел заявляет, что Мали неоднократно сообщала международной общественности о нарушении французскими силами ее воздушного пространства. Кроме того, 15 августа Мали обратилась в Совбез ООН по поводу "актов агрессии, нарушения воздушного пространства, подрывной деятельности и дестабилизации" со стороны французских сил.
"Учитывая серьезность этих фактов, которые по меньшей мере ставят под сомнение объективность и беспристрастность Французской Республики и в ожидании проведения специального заседания СБ по запросу Мали, правительство Республики Мали этим письмом официально отказывается от статуса "пенхолдера" (неформального куратора) для Франции по всем вопросам, обсуждаемым Совбезом ООН в отношении Мали", - говорится в письме.
Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке
В прошлом году Мали покинули французские военные, которые присутствовали в регионе с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан". Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон
объявил, что Париж
изменит модель военного присутствия в Сахеле
: операция "Бархан" в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.
В июле прошлого года Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом в Мали.
Эксперт считает поездку Макрона в Африку крайней мерой Парижа