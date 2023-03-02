https://ria.ru/20230302/oon-1855373202.html

Вдова Маккейна возглавила Всемирную продовольственную программу ООН

Вдова Маккейна возглавила Всемирную продовольственную программу ООН - РИА Новости, 02.03.2023

Вдова Маккейна возглавила Всемирную продовольственную программу ООН

Вдова бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна 68-летняя Синди Маккейн назначена новым исполнительным директором Всемирной продовольственной... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:23

2023-03-02T14:23

2023-03-02T15:11

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РИМ, 2 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Вдова бывшего американского сенатора-республиканца Джона Маккейна 68-летняя Синди Маккейн назначена новым исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщили РИА Новости информированные источники в этой крупнейшей международной гуманитарной организации, занимающейся оказанием оперативной продовольственной помощи.На состоявшейся в Риме чрезвычайной сессии руководящего органа ВПП – Исполнительного совета (ИС) было поддержано решение о назначении Маккейн, которое ранее приняли генсек ООН Антониу Гутерриш и гендиректор ФАО Цюй Дунъюй. При этом Россией было заявлено, что со стороны генсека ООН процедура назначения нового главы ВПП была соблюдена не в полной мере."Согласно установленной процедуре главу ВПП назначает генеральный секретарь ООН вместе с генеральным директором ФАО после консультаций с государствами-членами Исполнительного совета. В Риме прошла чрезвычайная сессия ИС, на которой была рассмотрена и поддержана представленная генсеком кандидатура Синди Маккейн. Россией было высказано, что со стороны генсека ООН процедура была соблюдена не в полной мере, поскольку соответствующих консультаций с членами ИС, в том числе с РФ, должным образом проведено не было", - заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев.Маккейн сменит на посту исполнительного директора ВПП американца Дэвида Бизли, который возглавлял эту организацию с 5 апреля 2017 года. Ранее этот политик-республиканец занимал должность губернатора Южной Каролины. Срок полномочий главы ВПП – пять лет с правом переизбрания на второй срок.Из источников в ВПП РИА Новости также стало известно, что первоначально на пост главы организации претендовали 39 человек, затем их число было сокращено до шести, а позднее – до трех кандидатов. Однако при этом источники указали, что во многом данная процедура носила формальный характер, так как уже довольно давно было известно, что основным кандидатом на пост главы ВПП является Маккейн. Еще в декабре некоторые американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден намерен выдвинуть на пост главы ВПП вдову сенатора Маккейна.ВПП ООН была учреждена в 1961 году в соответствии с резолюциями ГА ООН и конференции ФАО. Это крупнейшая в мире международная гуманитарная организация, занимающаяся оказанием оперативной продовольственной помощи жертвам стихийных бедствий и вооруженных конфликтов, а также поддержкой проектов развития, в первую очередь, в странах с низким уровнем дохода на душу населения. ВПП была присуждена Нобелевская премия мира за 2020 год "за усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых конфликтом".

https://ria.ru/20230206/sdelka-1850126622.html

https://ria.ru/20230210/siriya-1851114025.html

https://ria.ru/20220915/oon-1817140082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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