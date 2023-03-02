https://ria.ru/20230302/ogayo-1855245090.html

В Огайо произошел крупный пожар на заводе

В Огайо произошел крупный пожар на заводе - РИА Новости, 02.03.2023

В Огайо произошел крупный пожар на заводе

Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T00:03

2023-03-02T00:03

2023-03-02T00:04

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная пожарная служба. Техногенные аварии в США привлекают к себе повышенное внимание после того, как месяц назад в том же Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами. Пожарная охрана города Кливленда сообщила, что свыше 50 ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения. "Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - написала служба в Twitter. Несколько взрывов на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов. Местные СМИ передают, что от огня пострадал завод металлоконструкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20230228/ogayo-1854867499.html

https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html

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