https://ria.ru/20230302/ogayo-1855245090.html
В Огайо произошел крупный пожар на заводе
В Огайо произошел крупный пожар на заводе - РИА Новости, 02.03.2023
В Огайо произошел крупный пожар на заводе
Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:03
2023-03-02T00:03
2023-03-02T00:04
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная пожарная служба. Техногенные аварии в США привлекают к себе повышенное внимание после того, как месяц назад в том же Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами. Пожарная охрана города Кливленда сообщила, что свыше 50 ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения. "Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - написала служба в Twitter. Несколько взрывов на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов. Местные СМИ передают, что от огня пострадал завод металлоконструкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20230228/ogayo-1854867499.html
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огайо, сша, кливленд, в мире
Огайо, США, Кливленд, В мире
В Огайо произошел крупный пожар на заводе
В Огайо произошел крупный пожар на заводе, пострадавших нет
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная пожарная служба.
Техногенные аварии в США
привлекают к себе повышенное внимание после того, как месяц назад в том же Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами.
СМИ: оператор поезда с химикатами в Огайо пытался уничтожить улики аварии
Пожарная охрана города Кливленда
сообщила, что свыше 50 ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения.
"Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - написала служба в Twitter.
Несколько взрывов на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов. Местные СМИ передают, что от огня пострадал завод металлоконструкций.
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"