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В Огайо произошел крупный пожар на заводе - РИА Новости, 02.03.2023
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00:03 02.03.2023 (обновлено: 00:04 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ogayo-1855245090.html
В Огайо произошел крупный пожар на заводе
В Огайо произошел крупный пожар на заводе - РИА Новости, 02.03.2023
В Огайо произошел крупный пожар на заводе
Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:03
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная пожарная служба. Техногенные аварии в США привлекают к себе повышенное внимание после того, как месяц назад в том же Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами. Пожарная охрана города Кливленда сообщила, что свыше 50 ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения. "Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - написала служба в Twitter. Несколько взрывов на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов. Местные СМИ передают, что от огня пострадал завод металлоконструкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20230228/ogayo-1854867499.html
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огайо, сша, кливленд, в мире
Огайо, США, Кливленд, В мире
В Огайо произошел крупный пожар на заводе

В Огайо произошел крупный пожар на заводе, пострадавших нет

© РИА Новости / Кейтлин Оукс | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы США
Сотрудники пожарной службы США - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Сотрудники пожарной службы США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Крупный пожар произошел на заводе в американском штате Огайо, обошлось без пострадавших, но власти привлекли специалиста по опасным веществам, сообщила местная пожарная служба.
Техногенные аварии в США привлекают к себе повышенное внимание после того, как месяц назад в том же Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами.
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Пожарная охрана города Кливленда сообщила, что свыше 50 ее сотрудников были задействованы в борьбе с огнем, который охватил двухэтажное здание промышленного назначения.
"Информации о наличии пострадавших не поступало. В реагировании задействован специалист по опасным веществам. Причина возгорания расследуется", - написала служба в Twitter.
Несколько взрывов на месте пожара, который удалось взять под контроль, власти объяснили детонацией газовых баллонов. Местные СМИ передают, что от огня пострадал завод металлоконструкций.
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