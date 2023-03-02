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В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 02.03.2023
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18:13 02.03.2023 (обновлено: 18:33 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/odkb-1855457545.html
В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ
В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 02.03.2023
В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ
Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:13
2023-03-02T18:33
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности, документ доступен в думской базе данных."Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в пояснительной записке к документу.Проектом федерального закона предлагается ратифицировать четвертый протокол о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года, также говорится в сопроводительных материалах.
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госдума рф, одкб, россия, политика
Госдума РФ, ОДКБ, Россия, Политика
В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ

В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ о взаимодействии по биобезопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы России на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности, документ доступен в думской базе данных.
"Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом федерального закона предлагается ратифицировать четвертый протокол о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года, также говорится в сопроводительных материалах.
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