В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ
В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ о взаимодействии по биобезопасности
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы России на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности, документ доступен в думской базе данных.
"Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом федерального закона предлагается ратифицировать четвертый протокол о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года, также говорится в сопроводительных материалах.