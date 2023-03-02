https://ria.ru/20230302/odkb-1855457545.html

В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ

В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ - РИА Новости, 02.03.2023

В Госдуму внесли протокол об изменениях устава ОДКБ

Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:13

2023-03-02T18:13

2023-03-02T18:33

госдума рф

одкб

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию четвертый протокол об изменениях в устав ОДКБ, по нему члены организаций взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности, документ доступен в думской базе данных."Четвертым протоколом предусматривается, что государства - члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взаимодействуют в том числе в сфере биологической безопасности. Кроме того, устанавливается возможность досрочного прекращения полномочий генерального секретаря ОДКБ по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ", - говорится в пояснительной записке к документу.Проектом федерального закона предлагается ратифицировать четвертый протокол о внесении изменений в устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, подписанный 26 августа 2022 года, также говорится в сопроводительных материалах.

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, одкб, россия, политика