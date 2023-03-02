https://ria.ru/20230302/obuchenie-1855307918.html
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2023
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
В Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил в четверг канцлер Олаф РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:30
2023-03-02T11:30
2023-03-02T12:01
в мире
германия
олаф шольц
бундесвер германии
украина
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. В Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил в четверг канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге."Бундесвер с начала конфликта обучил в общей сложности свыше 3 тысяч солдат Украины. Для одной тысячи обучение в Германии предстоит в ближайшее время", - заявил Шольц, зачитывая заявление правительства под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855290390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, бундесвер германии, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Бундесвер Германии, Украина
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Шольц: более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии