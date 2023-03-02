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Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2023
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11:30 02.03.2023 (обновлено: 12:01 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obuchenie-1855307918.html
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц - РИА Новости, 02.03.2023
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
В Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил в четверг канцлер Олаф РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:30
2023-03-02T12:01
в мире
германия
олаф шольц
бундесвер германии
украина
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. В Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил в четверг канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге."Бундесвер с начала конфликта обучил в общей сложности свыше 3 тысяч солдат Украины. Для одной тысячи обучение в Германии предстоит в ближайшее время", - заявил Шольц, зачитывая заявление правительства под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855290390.html
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в мире, германия, олаф шольц, бундесвер германии, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Бундесвер Германии, Украина
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. В Германии прошли военную подготовку свыше 3 тысяч украинских солдат, в скором времени в страну прибудет еще одна тысяча военных, сообщил в четверг канцлер Олаф Шольц, выступая в четверг в бундестаге.
"Бундесвер с начала конфликта обучил в общей сложности свыше 3 тысяч солдат Украины. Для одной тысячи обучение в Германии предстоит в ближайшее время", - заявил Шольц, зачитывая заявление правительства под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".
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Вчера, 10:42
 
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