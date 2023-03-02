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ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:33
2023-03-02T10:33
2023-03-02T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 50 снарядов, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алешки, Васильевка, Старая Збурьевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же за сутки, по его словам, по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины противником было выпущено более 120 снарядов.
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
Экстренные службы: ВСУ выпустили 52 снаряда по левому берегу Днепра в Херсонской области