https://ria.ru/20230302/obstrely-1855287219.html

ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023

ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:33

2023-03-02T10:33

2023-03-02T10:33

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483572_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c904afcc78804cc4efc858769a58249b.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 50 снарядов, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алешки, Васильевка, Старая Збурьевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же за сутки, по его словам, по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины противником было выпущено более 120 снарядов.

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины