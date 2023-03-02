Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/obstrely-1855287219.html
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:33
2023-03-02T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483572_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c904afcc78804cc4efc858769a58249b.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 50 снарядов, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алешки, Васильевка, Старая Збурьевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего же за сутки, по его словам, по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины противником было выпущено более 120 снарядов.
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850483572_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_087633f4188ba370b7210dd49a595355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за ночь выпустили 52 снаряда по левобережью Днепра в Херсонской области

Экстренные службы: ВСУ выпустили 52 снаряда по левому берегу Днепра в Херсонской области

© Администрация Новокаховского городского округаРезультат обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ
Результат обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ
© Администрация Новокаховского городского округа
Результат обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 2 мар - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи наносили артиллерийские удары по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 50 снарядов, сообщил журналистам в четверг представитель экстренных служб региона.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Алешки, Васильевка, Старая Збурьевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Всего же за сутки, по его словам, по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонщины противником было выпущено более 120 снарядов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 марта, 16:06
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала