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Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855477276.html
Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области
Украинские войска ведут в четверг артиллерийский обстрел по городу Таврийск под Новой Каховкой Херсонской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:34
2023-03-02T19:34
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут в четверг артиллерийский обстрел по городу Таврийск под Новой Каховкой Херсонской области, сообщают власти региона. Таврийск – город, расположенный рядом с рекой Днепр, граничит с Новой Каховкой. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855395473.html
херсонская область
новая каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Днепр (город)
Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области

Власти Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ Таврийска под Новой Каховской

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут в четверг артиллерийский обстрел по городу Таврийск под Новой Каховкой Херсонской области, сообщают власти региона.
«
"Украинские неонацисты ведут обстрел города Таврийск Новокаховского городского округа. (Идет - ред.) обстрел улицы Портовая в г. Таврийск. Есть повреждения водонасосной станции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Ново-Каховского округа.
Таврийск – город, расположенный рядом с рекой Днепр, граничит с Новой Каховкой.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.03.2023
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаДнепр (город)
 
 
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