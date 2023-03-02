https://ria.ru/20230302/obstrel-1855477276.html

Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска обстреляли Таврийск в Херсонской области

Украинские войска ведут в четверг артиллерийский обстрел по городу Таврийск под Новой Каховкой Херсонской области, сообщают власти региона. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:34

2023-03-02T19:34

2023-03-02T19:34

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска ведут в четверг артиллерийский обстрел по городу Таврийск под Новой Каховкой Херсонской области, сообщают власти региона. Таврийск – город, расположенный рядом с рекой Днепр, граничит с Новой Каховкой. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

https://ria.ru/20230302/spetsoperatsiya-1855395473.html

херсонская область

новая каховка

днепр (город)

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происшествия, херсонская область , новая каховка, днепр (город)