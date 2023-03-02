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При обстреле села Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855465616.html
При обстреле села Никольское в ДНР погиб мирный житель
При обстреле села Никольское в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 02.03.2023
При обстреле села Никольское в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле села Никольское в ДНР со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:42
2023-03-02T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
сша
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Никольское в ДНР со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Октября погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По информации ведомства, обстрел Никольского был зафиксирован в 15.45 мск, по селу выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
волновахский район
сша
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сша, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, США, СЦКК, НАТО
При обстреле села Никольское в ДНР погиб мирный житель

При обстреле села Никольское со стороны украинских военных погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле села Никольское в ДНР со стороны украинских войск, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 марта поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Никольское (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): по улице 40 лет Октября погиб мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, обстрел Никольского был зафиксирован в 15.45 мск, по селу выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСШАСЦККНАТО
 
 
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