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Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
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16:58 02.03.2023 (обновлено: 17:00 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855430598.html
Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области
Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области
Никакого школьного автобуса не было, террористы обстреляли "Ниву" с детьми, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя атаку украинских... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:58
2023-03-02T17:00
россия
происшествия
брянская область
сергей кравцов
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Никакого школьного автобуса не было, террористы обстреляли "Ниву" с детьми, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя атаку украинских диверсантов в Брянской области. "По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан - на машину "Нива", в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что "никакого школьного автобуса не было, о чем написали украинские СМИ". "Понятно, что они хотят посеять панику. Этого не будет. Мы все прекрасно понимаем. Ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме. Поэтому еще раз подчеркиваю - никакого школьного автобуса не было", - заявил министр просвещения РФ. Он также сообщил, что в Госдуму уже внесен закон о возможности добровольной сдачи ЕГЭ школьникам, которые обучались на приграничных территориях. "Мы будем все делать для безопасности наших школьников", - заверил Кравцов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
https://ria.ru/20230302/razminirovanie-1855425318.html
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россия, происшествия, брянская область, сергей кравцов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Происшествия, Брянская область, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области

Кравцов: в Брянской области диверсанты обстреляли не школьный автобус, а машину с детьми

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Никакого школьного автобуса не было, террористы обстреляли "Ниву" с детьми, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя атаку украинских диверсантов в Брянской области.
"По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан - на машину "Нива", в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина", - сказал Кравцов.
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Он подчеркнул, что "никакого школьного автобуса не было, о чем написали украинские СМИ".
"Понятно, что они хотят посеять панику. Этого не будет. Мы все прекрасно понимаем. Ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме. Поэтому еще раз подчеркиваю - никакого школьного автобуса не было", - заявил министр просвещения РФ.
Он также сообщил, что в Госдуму уже внесен закон о возможности добровольной сдачи ЕГЭ школьникам, которые обучались на приграничных территориях. "Мы будем все делать для безопасности наших школьников", - заверил Кравцов.
Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
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