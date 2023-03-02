https://ria.ru/20230302/obstrel-1855430598.html

Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области

Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

Кравцов: диверсанты обстреляли "Ниву" с детьми в Брянской области

Никакого школьного автобуса не было, террористы обстреляли "Ниву" с детьми, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя атаку украинских... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:58

2023-03-02T16:58

2023-03-02T17:00

россия

происшествия

брянская область

сергей кравцов

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Никакого школьного автобуса не было, террористы обстреляли "Ниву" с детьми, заявил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов, комментируя атаку украинских диверсантов в Брянской области. "По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан - на машину "Нива", в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина", - сказал Кравцов. Он подчеркнул, что "никакого школьного автобуса не было, о чем написали украинские СМИ". "Понятно, что они хотят посеять панику. Этого не будет. Мы все прекрасно понимаем. Ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме. Поэтому еще раз подчеркиваю - никакого школьного автобуса не было", - заявил министр просвещения РФ. Он также сообщил, что в Госдуму уже внесен закон о возможности добровольной сдачи ЕГЭ школьникам, которые обучались на приграничных территориях. "Мы будем все делать для безопасности наших школьников", - заверил Кравцов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщили ранее в ФСБ, под контролем. В результате нападения погиб местный житель, а ребенок получил получил огнестрельное ранение. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".

https://ria.ru/20230302/razminirovanie-1855425318.html

https://ria.ru/20230302/provokatsiya-1855409363.html

россия

брянская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, брянская область, сергей кравцов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)