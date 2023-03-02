Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска снова обстреляли Курскую область - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 02.03.2023 (обновлено: 16:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855386451.html
Украинские войска снова обстреляли Курскую область
Украинские войска снова обстреляли Курскую область - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Курскую область
Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:05
2023-03-02T16:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
происшествия
роман старовойт
рыльский район
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328493_0:134:960:674_1920x0_80_0_0_ee4da75e3fbb617b1ce291323d402813.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт."ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять "прилетов" зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Еще 11 "прилетов" в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", - написал он.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855329346.html
курская область
россия
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842328493_0:94:960:814_1920x0_80_0_0_2bedc3b2b237a6b235c9ba7c45b1966e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия, роман старовойт, рыльский район, жкх
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Происшествия, Роман Старовойт, Рыльский район, ЖКХ
Украинские войска снова обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ сел Троицкое и Бегоща

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
"ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять "прилетов" зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Еще 11 "прилетов" в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", - написал он.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
Вчера, 12:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияПроисшествияРоман СтаровойтРыльский районЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала