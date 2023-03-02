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Украинские войска снова обстреляли Курскую область
Украинские войска снова обстреляли Курскую область - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Курскую область
Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:05
2023-03-02T15:05
2023-03-02T16:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
происшествия
роман старовойт
рыльский район
жкх
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт."ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять "прилетов" зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Еще 11 "прилетов" в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", - написал он.
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вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия, роман старовойт, рыльский район, жкх
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Происшествия, Роман Старовойт, Рыльский район, ЖКХ
Украинские войска снова обстреляли Курскую область
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ сел Троицкое и Бегоща