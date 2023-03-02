https://ria.ru/20230302/obstrel-1855386451.html

Украинские войска снова обстреляли Курскую область

Украинские войска снова обстреляли Курскую область - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска снова обстреляли Курскую область

Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:05

2023-03-02T15:05

2023-03-02T16:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

россия

происшествия

роман старовойт

рыльский район

жкх

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинские войска в четверг продолжили обстреливать Курскую область - девять "прилетов" в районе села Троицкое, 11 у села Бегоща, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт."ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Девять "прилетов" зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. Пострадавших и разрушений нет. Еще 11 "прилетов" в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", - написал он.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855329346.html

курская область

россия

рыльский район

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вооруженные силы украины, курская область, россия, происшествия, роман старовойт, рыльский район, жкх