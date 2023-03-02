https://ria.ru/20230302/obstrel-1855360886.html

Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане

Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане - РИА Новости, 02.03.2023

Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане

В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:46

2023-03-02T13:46

2023-03-02T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", - написал он.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html

брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз