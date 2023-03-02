https://ria.ru/20230302/obstrel-1855360886.html
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане - РИА Новости, 02.03.2023
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане
В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:46
2023-03-02T13:46
2023-03-02T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", - написал он.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане
Глава Брянской области Богомаз: жизни попавшего под обстрел мальчика ничего не угрожает