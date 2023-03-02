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Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 02.03.2023 (обновлено: 13:59 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855360886.html
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане - РИА Новости, 02.03.2023
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане
В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:46
2023-03-02T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз."В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", - написал он.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
Брянский губернатор раскрыл подробности нападения ДРГ на село Любечане

Глава Брянской области Богомаз: жизни попавшего под обстрел мальчика ничего не угрожает

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, написал в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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