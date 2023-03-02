https://ria.ru/20230302/obstrel-1855329346.html

При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения

При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения - РИА Новости, 02.03.2023

При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения

При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:39

2023-03-02T12:39

2023-03-02T14:09

происшествия

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи", — говорится в записи.Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести.По словам губернатора, всего со стороны Украины прилетели пять снарядов. Повреждены три дома.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html

курская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины