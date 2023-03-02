https://ria.ru/20230302/obstrel-1855329346.html
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения - РИА Новости, 02.03.2023
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:39
2023-03-02T12:39
2023-03-02T14:09
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи", — говорится в записи.Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести.По словам губернатора, всего со стороны Украины прилетели пять снарядов. Повреждены три дома.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ поселка Теткино