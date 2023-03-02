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При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения - РИА Новости, 02.03.2023
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12:39 02.03.2023 (обновлено: 14:09 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855329346.html
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения - РИА Новости, 02.03.2023
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения
При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:39
2023-03-02T14:09
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи", — говорится в записи.Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести.По словам губернатора, всего со стороны Украины прилетели пять снарядов. Повреждены три дома.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
При обстреле курского поселка Теткино двое мужчин получили ранения

Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ поселка Теткино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. При обстреле приграничного с Украиной поселка Теткино в Курской области один мужчина погиб, еще один находится в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи", — говорится в записи.
Второй пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести.
По словам губернатора, всего со стороны Украины прилетели пять снарядов. Повреждены три дома.
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