https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html

Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины

Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 02.03.2023

Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины

Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:20

2023-03-02T12:20

2023-03-02T14:02

происшествия

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Интенсивность обстрелов стала больше. Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, жители Запорожской области начинают привыкать к данным обстрелам. "К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр