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Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 02.03.2023 (обновлено: 14:02 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 02.03.2023
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:20
2023-03-02T14:02
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Интенсивность обстрелов стала больше. Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, жители Запорожской области начинают привыкать к данным обстрелам. "К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html
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происшествия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины

Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости
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Жилые дома, пострадавшие в результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Интенсивность обстрелов стала больше. Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, жители Запорожской области начинают привыкать к данным обстрелам. "К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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