https://ria.ru/20230302/obstrel-1855324013.html
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 02.03.2023
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:20
2023-03-02T12:20
2023-03-02T14:02
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851379298_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_3828633ddb4df7452a000db4896e6450.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Украинские войска усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Интенсивность обстрелов стала больше. Это говорит о том, что врагам поступают снаряды. Бьют по Токмаку, Пологам, Васильевке. В общем по всем мирным городам и пригородам, куда могут дотянуться", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".По его словам, жители Запорожской области начинают привыкать к данным обстрелам. "К сожалению, иногда кажется, что это естественный фон для Запорожской области", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230301/zaes-1855060982.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851379298_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188f7f254cd395c9ffe3dd4e8315bd6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти заявили об усилении обстрелов со стороны Украины
Рогов заявил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Запорожской области