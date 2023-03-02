https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html
Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу
Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу - РИА Новости, 02.03.2023
Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу
Село Ломаковка Стародубского района Брянской области подверглось минометному обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:55
2023-03-02T11:55
2023-03-02T11:55
брянская область
александр богомаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Село Ломаковка Стародубского района Брянской области подверглось минометному обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале. "Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения", - сообщил губернатор. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230302/obstrel-1855312381.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу
Село Ломаковка в Брянской области подверглось минометному обстрелу, никто не пострадал