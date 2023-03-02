https://ria.ru/20230302/obstrel-1855315524.html

Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу

Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу - РИА Новости, 02.03.2023

Село в Брянской области подверглось минометному обстрелу

Село Ломаковка Стародубского района Брянской области подверглось минометному обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:55

2023-03-02T11:55

2023-03-02T11:55

брянская область

александр богомаз

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Село Ломаковка Стародубского района Брянской области подверглось минометному обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале. "Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения", - сообщил губернатор. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855312381.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, александр богомаз, происшествия