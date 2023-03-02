https://ria.ru/20230302/obstrel-1855312381.html

Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие

Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2023

Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие

Приграничный посёлок Тёткино вновь повергся обстрелу со стороны Украины, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил в четверг губернатор Курской... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:44

2023-03-02T11:44

2023-03-02T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793365613_0:192:647:555_1920x0_80_0_0_870babea0e64017d2695c8edf17c31b7.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино вновь повергся обстрелу со стороны Украины, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт. "В эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В Глушковском районе, на территории которого находится посёлок Тёткино, 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html

https://ria.ru/20230302/zaderzhanie-1855276430.html

курская область

украина

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия