https://ria.ru/20230302/obstrel-1855312381.html
Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие
Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2023
Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие
Приграничный посёлок Тёткино вновь повергся обстрелу со стороны Украины, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил в четверг губернатор Курской... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:44
2023-03-02T11:44
2023-03-02T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
россия
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ВОРОНЕЖ, 2 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино вновь повергся обстрелу со стороны Украины, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт. "В эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. В Глушковском районе, на территории которого находится посёлок Тёткино, 29 января из минометов был обстрелян украинскими войсками посёлок Краснооктябрьский, были повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил легкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино под обстрел попали двое мужчин, один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями, а 6 октября от сердечного приступа при обстреле скончался 72-летний пенсионер. В те же дни, 10 октября, при обстреле пострадали мужчина и женщина.
https://ria.ru/20230302/pozhar-1855311935.html
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происшествия, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Россия
Приграничный поселок в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие
Старовойт: поселок Теткино в Курской области попал под обстрел, есть пострадавшие