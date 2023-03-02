https://ria.ru/20230302/obstrel-1855303796.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала девушка

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 02.03.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала девушка

Девушка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:17

2023-03-02T11:17

2023-03-02T11:17

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Девушка пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Грановского пострадала девушка 2000 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в четверг в 8.35 мск украинские войска выпустили по указанному району четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230302/obstrel-1855268675.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия