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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.03.2023
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09:01 02.03.2023
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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:01
2023-03-02T09:01
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили девять крупнокалиберных снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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1 марта, 19:19
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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