https://ria.ru/20230302/obstrel-1855268675.html
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:01
2023-03-02T09:01
2023-03-02T09:01
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230301/donetsk-1855206921.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили девять крупнокалиберных снарядов по Донецку