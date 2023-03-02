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Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.03.2023

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:01

2023-03-02T09:01

2023-03-02T09:01

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг утром выпустили по Донецку 9 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08.35 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230301/donetsk-1855206921.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк