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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.03.2023
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T00:21
2023-03-02T00:21
2023-03-02T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из РСЗО. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 22 обстрела.
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 178 боеприпасов