https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html

Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования

Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования - РИА Новости, 02.03.2023

Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования

Россия продолжит развивать суверенную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:18

2023-03-02T15:18

2023-03-02T15:39

россия

общество

владимир путин

год педагога и наставника

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать суверенную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин."Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики, и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования", - сказал Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника".Он отметил, что суверенная система образования – это очень важная, базовая вещь, и развивать ее будут на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов.

https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html

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россия, общество, владимир путин