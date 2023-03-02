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Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования - РИА Новости, 02.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:18 02.03.2023 (обновлено: 15:39 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования - РИА Новости, 02.03.2023
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования
Россия продолжит развивать суверенную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:18
2023-03-02T15:39
россия
общество
владимир путин
год педагога и наставника
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать суверенную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин."Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики, и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования", - сказал Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника".Он отметил, что суверенная система образования – это очень важная, базовая вещь, и развивать ее будут на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов.
https://ria.ru/20230222/obrazovanie-1853766153.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования

Президент Путин: Россия продолжит развивать суверенную систему образования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжит развивать суверенную систему образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики, и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования", - сказал Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника".
Он отметил, что суверенная система образования – это очень важная, базовая вещь, и развивать ее будут на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Мишустин призвал оперативно скорректировать законодательство по образованию
22 февраля, 15:50
 
Год педагога и наставникаРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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