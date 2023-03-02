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Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
17:06 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/oae-1855327454.html
Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов
Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов - РИА Новости, 02.03.2023
Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов
Объединенные Арабские Эмираты стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:06
2023-03-02T17:06
туризм
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туристы
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дубай
турция
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные путешественники совершили в Дубай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "ОАЭ стали второй после Турции самой посещаемой российскими туристами страной по итогам 2022 года. Всего здесь отдохнуло около 1,1 миллиона россиян и две трети из них - в Дубае", — рассказали в ассоциации. Там уточнили, что Дубай в 2022 году принял 758 тысяч туристов из РФ. "Российский рынок занял пятую строчку в общем рейтинге поставщиков туристов в Дубай по итогам года. В сравнении с 2021 годом Россия потеряла несколько позиций рейтинга, ранее занимала третье место, но при этом турпоток в абсолютных цифрах практически удвоила. В 2021 году Дубай посетили 444 тысячи туристов из России", - добавили в АТОР. В АТОР рассказали, что турпоток в Абу-Даби из России в 2022 году был в три раза больше, чем в 2021 году, и всего на семь процентов отставал от уровня допандемийного 2019 года. Всего эмират за 2022-й принял 74 тысячи гостей из нашей страны. Рас-эль-Хайма в прошлом году посетили рекордные 107 тысяч российских туристов. Это почти на 20 процентов больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 40 процентов больше, чем в 2021 году. По прогнозам экспертов, в этом году ОАЭ останется одним из главных туристических направлений для россиян, но первенство все равно сохранится за Турцией. "Скорее всего, ОАЭ снова закрепятся на втором месте по итогам 2023 года. Таиланду с его объемом перевозки пока тяжело конкурировать с Эмиратами в зимнем сезоне", - отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян. При этом эксперт прогнозирует, что туроператоры в 2023 году в целом сохранят летние объемы перевозки в ОАЭ, а некоторые даже увеличат их в сравнении с допандемийными показателями. По его мнению, также продолжится рост турпотока по всем эмиратам, в том числе в Абу-Даби, Рас-Аль-Хайму, Фуджейру, а Дубай по-прежнему останется лидером для бизнес-поездок и путешествий с целью отдыха.
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новости - туризм, туристы, туризм, дубай, турция, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Дубай, Турция, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов

АТОР: ОАЭ заняли второе место по популярности в российском выездном туризме в 2022 году

© РИА Новости / Ольга Распопова Пляж Ла Мер
Пляж Ла Мер - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные путешественники совершили в Дубай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"ОАЭ стали второй после Турции самой посещаемой российскими туристами страной по итогам 2022 года. Всего здесь отдохнуло около 1,1 миллиона россиян и две трети из них - в Дубае", — рассказали в ассоциации. Там уточнили, что Дубай в 2022 году принял 758 тысяч туристов из РФ.
"Российский рынок занял пятую строчку в общем рейтинге поставщиков туристов в Дубай по итогам года. В сравнении с 2021 годом Россия потеряла несколько позиций рейтинга, ранее занимала третье место, но при этом турпоток в абсолютных цифрах практически удвоила. В 2021 году Дубай посетили 444 тысячи туристов из России", - добавили в АТОР.
В АТОР рассказали, что турпоток в Абу-Даби из России в 2022 году был в три раза больше, чем в 2021 году, и всего на семь процентов отставал от уровня допандемийного 2019 года. Всего эмират за 2022-й принял 74 тысячи гостей из нашей страны. Рас-эль-Хайма в прошлом году посетили рекордные 107 тысяч российских туристов. Это почти на 20 процентов больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 40 процентов больше, чем в 2021 году.
По прогнозам экспертов, в этом году ОАЭ останется одним из главных туристических направлений для россиян, но первенство все равно сохранится за Турцией. "Скорее всего, ОАЭ снова закрепятся на втором месте по итогам 2023 года. Таиланду с его объемом перевозки пока тяжело конкурировать с Эмиратами в зимнем сезоне", - отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
При этом эксперт прогнозирует, что туроператоры в 2023 году в целом сохранят летние объемы перевозки в ОАЭ, а некоторые даже увеличат их в сравнении с допандемийными показателями. По его мнению, также продолжится рост турпотока по всем эмиратам, в том числе в Абу-Даби, Рас-Аль-Хайму, Фуджейру, а Дубай по-прежнему останется лидером для бизнес-поездок и путешествий с целью отдыха.
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