https://ria.ru/20230302/oae-1855327454.html

Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов

Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов - РИА Новости, 02.03.2023

Названа самая популярная после Турции страна у российских туристов

Объединенные Арабские Эмираты стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:06

2023-03-02T17:06

2023-03-02T17:06

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турция

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты стали второй по популярности страной у россиян для выездного туризма по итогам 2022 года, больше всего визитов отечественные путешественники совершили в Дубай, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "ОАЭ стали второй после Турции самой посещаемой российскими туристами страной по итогам 2022 года. Всего здесь отдохнуло около 1,1 миллиона россиян и две трети из них - в Дубае", — рассказали в ассоциации. Там уточнили, что Дубай в 2022 году принял 758 тысяч туристов из РФ. "Российский рынок занял пятую строчку в общем рейтинге поставщиков туристов в Дубай по итогам года. В сравнении с 2021 годом Россия потеряла несколько позиций рейтинга, ранее занимала третье место, но при этом турпоток в абсолютных цифрах практически удвоила. В 2021 году Дубай посетили 444 тысячи туристов из России", - добавили в АТОР. В АТОР рассказали, что турпоток в Абу-Даби из России в 2022 году был в три раза больше, чем в 2021 году, и всего на семь процентов отставал от уровня допандемийного 2019 года. Всего эмират за 2022-й принял 74 тысячи гостей из нашей страны. Рас-эль-Хайма в прошлом году посетили рекордные 107 тысяч российских туристов. Это почти на 20 процентов больше, чем в допандемийном 2019 году, и на 40 процентов больше, чем в 2021 году. По прогнозам экспертов, в этом году ОАЭ останется одним из главных туристических направлений для россиян, но первенство все равно сохранится за Турцией. "Скорее всего, ОАЭ снова закрепятся на втором месте по итогам 2023 года. Таиланду с его объемом перевозки пока тяжело конкурировать с Эмиратами в зимнем сезоне", - отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян. При этом эксперт прогнозирует, что туроператоры в 2023 году в целом сохранят летние объемы перевозки в ОАЭ, а некоторые даже увеличат их в сравнении с допандемийными показателями. По его мнению, также продолжится рост турпотока по всем эмиратам, в том числе в Абу-Даби, Рас-Аль-Хайму, Фуджейру, а Дубай по-прежнему останется лидером для бизнес-поездок и путешествий с целью отдыха.

https://ria.ru/20221220/oae-1839792345.html

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Лана Баева

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