https://ria.ru/20230302/oae-1855261712.html

Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений

Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений - РИА Новости, 02.03.2023

Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:40

2023-03-02T07:40

2023-03-02T07:40

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую оценку развитию двусторонних отношений и выразил уверенность в укреплении государственных связей двух стран. Эмиратский дипломат был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений. "В первую очередь хотел бы выразить благодарность руководству ОАЭ за оказанное доверие и назначение меня в 2020 году послом в дружественной Российской Федерации. Искренне признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку дипломатической деятельности. Для меня это большая честь. Очень благодарен правительству и народу РФ за всестороннюю поддержку. Присужденный мне Орден Дружбы – это прежде всего результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на дальнейшее укрепление дружественных российско-эмиратских отношений", - заявил РИА Новости посол. По его словам, отношения ОАЭ и РФ, основанные на дружбе и взаимном доверии, успешно развиваются по всем направлениям. "Наше взаимовыгодное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться. Руководство ОАЭ выражает неизменный настрой на всеобъемлющем партнерстве с Россией. Я в качестве посла ОАЭ в Москве продолжу активную работу и приложу максимум усилий для вывода наших многоплановых отношений на качественно новый уровень", - заключил посол ОАЭ.

https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html

https://ria.ru/20230227/nagrada-1854633602.html

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владимир путин, россия, оаэ, москва, в мире