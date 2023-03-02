Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений
Посол ОАЭ Аль-Джабер дал высокую оценку развитию российско-эмиратских отношений
© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую оценку развитию двусторонних отношений и выразил уверенность в укреплении государственных связей двух стран.
Эмиратский дипломат был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений.
"В первую очередь хотел бы выразить благодарность руководству ОАЭ за оказанное доверие и назначение меня в 2020 году послом в дружественной Российской Федерации. Искренне признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку дипломатической деятельности. Для меня это большая честь. Очень благодарен правительству и народу РФ за всестороннюю поддержку. Присужденный мне Орден Дружбы – это прежде всего результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на дальнейшее укрепление дружественных российско-эмиратских отношений", - заявил РИА Новости посол.
По его словам, отношения ОАЭ и РФ, основанные на дружбе и взаимном доверии, успешно развиваются по всем направлениям.
"Наше взаимовыгодное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться. Руководство ОАЭ выражает неизменный настрой на всеобъемлющем партнерстве с Россией. Я в качестве посла ОАЭ в Москве продолжу активную работу и приложу максимум усилий для вывода наших многоплановых отношений на качественно новый уровень", - заключил посол ОАЭ.