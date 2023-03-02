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Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений - РИА Новости, 02.03.2023
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07:40 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/oae-1855261712.html
Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений
Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений - РИА Новости, 02.03.2023
Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений
Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:40
2023-03-02T07:40
владимир путин
россия
оаэ
москва
в мире
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую оценку развитию двусторонних отношений и выразил уверенность в укреплении государственных связей двух стран. Эмиратский дипломат был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений. "В первую очередь хотел бы выразить благодарность руководству ОАЭ за оказанное доверие и назначение меня в 2020 году послом в дружественной Российской Федерации. Искренне признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку дипломатической деятельности. Для меня это большая честь. Очень благодарен правительству и народу РФ за всестороннюю поддержку. Присужденный мне Орден Дружбы – это прежде всего результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на дальнейшее укрепление дружественных российско-эмиратских отношений", - заявил РИА Новости посол. По его словам, отношения ОАЭ и РФ, основанные на дружбе и взаимном доверии, успешно развиваются по всем направлениям. "Наше взаимовыгодное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться. Руководство ОАЭ выражает неизменный настрой на всеобъемлющем партнерстве с Россией. Я в качестве посла ОАЭ в Москве продолжу активную работу и приложу максимум усилий для вывода наших многоплановых отношений на качественно новый уровень", - заключил посол ОАЭ.
https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html
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владимир путин, россия, оаэ, москва, в мире
Владимир Путин, Россия, ОАЭ, Москва, В мире
Посол ОАЭ выразил уверенность в укреплении российско-эмиратских отношений

Посол ОАЭ Аль-Джабер дал высокую оценку развитию российско-эмиратских отношений

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Посол Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мухаммед Ахмед Аль-Джабер, комментируя награждение Орденом Дружбы президентом РФ Владимиром Путиным, дал высокую оценку развитию двусторонних отношений и выразил уверенность в укреплении государственных связей двух стран.
Эмиратский дипломат был награжден Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений.
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Вчера, 04:06
"В первую очередь хотел бы выразить благодарность руководству ОАЭ за оказанное доверие и назначение меня в 2020 году послом в дружественной Российской Федерации. Искренне признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку дипломатической деятельности. Для меня это большая честь. Очень благодарен правительству и народу РФ за всестороннюю поддержку. Присужденный мне Орден Дружбы – это прежде всего результат нашей совместной с российскими коллегами и друзьями работы, направленной на дальнейшее укрепление дружественных российско-эмиратских отношений", - заявил РИА Новости посол.
По его словам, отношения ОАЭ и РФ, основанные на дружбе и взаимном доверии, успешно развиваются по всем направлениям.
"Наше взаимовыгодное сотрудничество будет только крепнуть и расширяться. Руководство ОАЭ выражает неизменный настрой на всеобъемлющем партнерстве с Россией. Я в качестве посла ОАЭ в Москве продолжу активную работу и приложу максимум усилий для вывода наших многоплановых отношений на качественно новый уровень", - заключил посол ОАЭ.
Орден Дружбы - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Путин наградил орденом Дружбы посла ОАЭ в России
27 февраля, 16:17
 
Владимир ПутинРоссияОАЭМоскваВ мире
 
 
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