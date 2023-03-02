https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html

СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары

СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары

Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T04:06

2023-03-02T04:06

2023-03-02T04:14

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

владимир путин

сша

оаэ

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут использоваться в военных целях, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечают источники газеты, особое беспокойство вызывает "реэкспорт", при котором товары направляются через ОАЭ, чтобы обойти ограничения. По информации издания, ОАЭ в последние недели навестили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они озвучивали озабоченность тем, что Эмираты якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товаров, в том числе электроники, в Россию. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщал, что товарооборот между Россией и ОАЭ за три года увеличился в пять раз, достигнув в 2022 году девяти миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230223/oae-1853915856.html

сша

оаэ

россия

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, владимир путин, сша, оаэ, россия