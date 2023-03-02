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СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары - РИА Новости, 02.03.2023
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04:06 02.03.2023 (обновлено: 04:14 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/oae-1855254854.html
СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары
СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары
Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T04:06
2023-03-02T04:14
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
владимир путин
сша
оаэ
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут использоваться в военных целях, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как отмечают источники газеты, особое беспокойство вызывает "реэкспорт", при котором товары направляются через ОАЭ, чтобы обойти ограничения. По информации издания, ОАЭ в последние недели навестили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они озвучивали озабоченность тем, что Эмираты якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товаров, в том числе электроники, в Россию. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщал, что товарооборот между Россией и ОАЭ за три года увеличился в пять раз, достигнув в 2022 году девяти миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, владимир путин, сша, оаэ, россия
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Владимир Путин, США, ОАЭ, Россия
СМИ: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для войны товары

FT: Запад призвал ОАЭ не поставлять России пригодные для военных целей товары

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Дубая в ОАЭ
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут использоваться в военных целях, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«
"Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром для поставок таких товаров, как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи российским военным действиям", - говорится в сообщении издания.
Как отмечают источники газеты, особое беспокойство вызывает "реэкспорт", при котором товары направляются через ОАЭ, чтобы обойти ограничения.
По информации издания, ОАЭ в последние недели навестили представители США, Евросоюза и Великобритании. Они озвучивали озабоченность тем, что Эмираты якобы могут стать экономическим узлом для пересылки некоторых видов товаров, в том числе электроники, в Россию.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщал, что товарооборот между Россией и ОАЭ за три года увеличился в пять раз, достигнув в 2022 году девяти миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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