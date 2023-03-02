https://ria.ru/20230302/natsionalisty-1855474579.html
ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар
ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар - РИА Новости, 02.03.2023
ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар
Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, сообщил ЦОС РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:18
2023-03-02T19:18
2023-03-02T23:37
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
климовский район
брянская область
украина
фсб
владимир путин
александр богомаз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, сообщил ЦОС ФСБ."В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в заявлении.В четверг утром губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль, погибли два мирных жителя. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ подчеркнули, что сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район, брянская область, украина, фсб, владимир путин, александр богомаз, происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Климовский район, Брянская область, Украина, ФСБ, Владимир Путин, Александр Богомаз, Происшествия
ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар
ФСБ сообщила о нанесении удара по проникшим в Брянскую область украинским диверсантам
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, сообщил ЦОС ФСБ.
"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в заявлении.
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
В четверг утром губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль, погибли два мирных жителя. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.
Владимир Путин
назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В ФСБ подчеркнули, что сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
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