https://ria.ru/20230302/natsionalisty-1855474579.html

ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар

ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар - РИА Новости, 02.03.2023

ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар

Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, сообщил ЦОС РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:18

2023-03-02T19:18

2023-03-02T23:37

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

климовский район

брянская область

украина

фсб

владимир путин

александр богомаз

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, сообщил ЦОС ФСБ."В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в заявлении.В четверг утром губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль, погибли два мирных жителя. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ подчеркнули, что сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html

россия

климовский район

брянская область

украина

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район, брянская область, украина, фсб, владимир путин, александр богомаз, происшествия