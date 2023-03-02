https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html

"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО

"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО - РИА Новости, 02.03.2023

"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в Twitter возможное решение Государственного собрания Венгрии о блокировке вступления... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:37

2023-03-02T12:37

2023-03-02T16:21

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в Twitter возможное решение Государственного собрания Венгрии о блокировке вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца! Расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь, разжигать войну и расширять в значительной степени преступную организацию", — написал он.Ранее премьер страны Виктор Орбан заявил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента "не полны энтузиазма" его ратифицировать. Причиной этого он назвал то, что власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по словам Орбана, непосредственная граница между НАТО и Россией в случае ратификации выросла бы на тысячу километров.

https://ria.ru/20230228/mir-1854814519.html

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в мире, венгрия, финляндия, швеция, виктор орбан, нато, twitter, франция