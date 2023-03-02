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"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
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12:37 02.03.2023 (обновлено: 16:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html
"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО
"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО - РИА Новости, 02.03.2023
"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО
Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в Twitter возможное решение Государственного собрания Венгрии о блокировке вступления... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:37
2023-03-02T16:21
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в Twitter возможное решение Государственного собрания Венгрии о блокировке вступления Финляндии и Швеции в НАТО."Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца! Расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь, разжигать войну и расширять в значительной степени преступную организацию", — написал он.Ранее премьер страны Виктор Орбан заявил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента "не полны энтузиазма" его ратифицировать. Причиной этого он назвал то, что власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по словам Орбана, непосредственная граница между НАТО и Россией в случае ратификации выросла бы на тысячу километров.
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в мире, венгрия, финляндия, швеция, виктор орбан, нато, twitter, франция
В мире, Венгрия, Финляндия, Швеция, Виктор Орбан, НАТО, Twitter, Франция
"Браво!" Французский политик восхитился позицией Венгрии по расширению НАТО

Французский политик Филиппо поддержал скептическую позицию Венгрии по расширению НАТО

© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATФранцузский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо
Французский политик, лидер движения Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал в Twitter возможное решение Государственного собрания Венгрии о блокировке вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
"Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца! Расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь, разжигать войну и расширять в значительной степени преступную организацию", — написал он.
Ранее премьер страны Виктор Орбан заявил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, однако депутаты парламента "не полны энтузиазма" его ратифицировать. Причиной этого он назвал то, что власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Кроме того, по словам Орбана, непосредственная граница между НАТО и Россией в случае ратификации выросла бы на тысячу километров.
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