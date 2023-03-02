https://ria.ru/20230302/nagrazhdenie-1855422152.html

РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.03.2023

РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:43

2023-03-02T16:43

2023-03-02T16:43

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

совет федерации рф

валентина матвиенко

вероника никишина

россия

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей наградили в ходе торжественной церемонии в Совете Федерации, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Лучшие ЦПЭ были определены в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная Конкурсная комиссия оценила ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" лучшим стал ЦПЭ Республики Башкортостан. Второе и третье места заняли Смоленская область и Республика Хакасия.В номинации "Новый женский экспорт" первое место занял ЦПЭ Омской области. Республика Башкортостан и Московская область получили серебро и бронзу.В номинации "Креативное вовлечение" лучшим был признан ЦПЭ Ульяновской области. Второе и третье места — также у Республики Башкортостан и Московской области.Так, например, в электроэнергетике женщин – 36%, в атомной энергетике – порядка 32%. Аналогичные показатели и во многих других отраслях. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.По словам Матвиенко, в сложных условиях на государственном уровне выстроилась системная поддержка бизнеса. Снижается регуляторная нагрузка, действуют специальные программы поддержки женского предпринимательства. "Теме вовлечения женщин в новые технологии уделено особое внимание в новой Национальной стратегии действий в интересах женщин", - добавила спикер Совфеда."Характерной чертой современного общества в целом стало стремительное вовлечение женщин в экономическую деятельность. Женский бизнес отличает большая созидательная сила - бизнес, созданный женщинами, дает максимальный социальный эффект для общества. На январь 2023 года число женщин-предпринимательниц составило более 6 миллионов. Среди ИП и самозанятых это 43% от общего числа. Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Все чаще предприятия, возглавляемые женщинами, выходят на экспорт", - сказала в свою очередь замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Она добавила, что РЭЦ создал устойчивую многоуровневую систему экспорта в России. "Из всех МСП более 60 тысяч являются экспортерами. Для малого и среднего бизнеса на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в регионах действуют Центры поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям вывести свою продукцию на экспорт. Вклад сектора МСП в объем несырьевого экспорта в России составляет около 19%", - отметила замминистра."Количество малых и средних компаний в категории "женское предпринимательство", которые получили услуги в ЦПЭ, за прошлый год выросло на 30%. А доля небольших компаний, которые возглавляют женщины и которые в 2022 году вышли на экспорт впервые, выросла с 21,7% до 23,3%. Я уверена, что потенциал женского экспорта далеко не исчерпан, и мы видим, что регионы активно поддерживают наших предпринимательниц. Я поздравляю ЦПЭ, которые сегодня победили в конкурсе, и надеюсь, что они поделятся опытом с остальными, чтобы работа в этом направлении стала еще более эффективной", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А Центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки", - отметил глава Башкирии Радий Хабиров."Ульяновская область продолжает выстраивать эффективную инфраструктуру для поддержки экспорта. Санкции здесь нам не помеха, а даже своеобразный стимул развиваться. В том числе одной из задач стало продвижение именно женского предпринимательства. К этой теме мы подошли ответственно. Я рад, что усилия Центра поддержки экспорта Ульяновской области были оценены так высоко Российским экспортным центром, Советом Федерации и членами конкурсной комиссии", - отметил глава области Алексей Русских.Ежегодный конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов России. Решение о его создании было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации. Соглашение о проведении конкурса 17 июня 2022 года подписали Матвиенко и Никишина. В состав Конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин.В номинации "Новый женский экспорт" оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.В номинации "Креативное вовлечение" выбирается лучшая кампания по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.

https://ria.ru/20230302/vystavka-1855393173.html

https://ria.ru/20221021/rets-1825741301.html

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), совет федерации рф, валентина матвиенко, вероника никишина, россия, экономика