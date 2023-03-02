Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/nagrazhdenie-1855422152.html
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 02.03.2023
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:43
2023-03-02T16:43
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
совет федерации рф
валентина матвиенко
вероника никишина
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855418178_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dea12ca1a6ce5ad17c0d27dcc9629e0f.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей наградили в ходе торжественной церемонии в Совете Федерации, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Лучшие ЦПЭ были определены в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная Конкурсная комиссия оценила ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" лучшим стал ЦПЭ Республики Башкортостан. Второе и третье места заняли Смоленская область и Республика Хакасия.В номинации "Новый женский экспорт" первое место занял ЦПЭ Омской области. Республика Башкортостан и Московская область получили серебро и бронзу.В номинации "Креативное вовлечение" лучшим был признан ЦПЭ Ульяновской области. Второе и третье места — также у Республики Башкортостан и Московской области.Так, например, в электроэнергетике женщин – 36%, в атомной энергетике – порядка 32%. Аналогичные показатели и во многих других отраслях. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.По словам Матвиенко, в сложных условиях на государственном уровне выстроилась системная поддержка бизнеса. Снижается регуляторная нагрузка, действуют специальные программы поддержки женского предпринимательства. "Теме вовлечения женщин в новые технологии уделено особое внимание в новой Национальной стратегии действий в интересах женщин", - добавила спикер Совфеда."Характерной чертой современного общества в целом стало стремительное вовлечение женщин в экономическую деятельность. Женский бизнес отличает большая созидательная сила - бизнес, созданный женщинами, дает максимальный социальный эффект для общества. На январь 2023 года число женщин-предпринимательниц составило более 6 миллионов. Среди ИП и самозанятых это 43% от общего числа. Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Все чаще предприятия, возглавляемые женщинами, выходят на экспорт", - сказала в свою очередь замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Она добавила, что РЭЦ создал устойчивую многоуровневую систему экспорта в России. "Из всех МСП более 60 тысяч являются экспортерами. Для малого и среднего бизнеса на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в регионах действуют Центры поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям вывести свою продукцию на экспорт. Вклад сектора МСП в объем несырьевого экспорта в России составляет около 19%", - отметила замминистра."Количество малых и средних компаний в категории "женское предпринимательство", которые получили услуги в ЦПЭ, за прошлый год выросло на 30%. А доля небольших компаний, которые возглавляют женщины и которые в 2022 году вышли на экспорт впервые, выросла с 21,7% до 23,3%. Я уверена, что потенциал женского экспорта далеко не исчерпан, и мы видим, что регионы активно поддерживают наших предпринимательниц. Я поздравляю ЦПЭ, которые сегодня победили в конкурсе, и надеюсь, что они поделятся опытом с остальными, чтобы работа в этом направлении стала еще более эффективной", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А Центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки", - отметил глава Башкирии Радий Хабиров."Ульяновская область продолжает выстраивать эффективную инфраструктуру для поддержки экспорта. Санкции здесь нам не помеха, а даже своеобразный стимул развиваться. В том числе одной из задач стало продвижение именно женского предпринимательства. К этой теме мы подошли ответственно. Я рад, что усилия Центра поддержки экспорта Ульяновской области были оценены так высоко Российским экспортным центром, Советом Федерации и членами конкурсной комиссии", - отметил глава области Алексей Русских.Ежегодный конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов России. Решение о его создании было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации. Соглашение о проведении конкурса 17 июня 2022 года подписали Матвиенко и Никишина. В состав Конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин.В номинации "Новый женский экспорт" оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.В номинации "Креативное вовлечение" выбирается лучшая кампания по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.
https://ria.ru/20230302/vystavka-1855393173.html
https://ria.ru/20221021/rets-1825741301.html
https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855418178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c6e75a2818defacee6e9c922bc8bf5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), совет федерации рф, валентина матвиенко, вероника никишина, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Вероника Никишина, Россия, Экономика

РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВыставка проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в Совете Федерации РФ в Москве
Выставка проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте в Совете Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Выставка проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в Совете Федерации РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) Башкирии, Омской и Ульяновской областей стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей наградили в ходе торжественной церемонии в Совете Федерации, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Лучшие ЦПЭ были определены в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение". Федеральная Конкурсная комиссия оценила ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность.
В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" лучшим стал ЦПЭ Республики Башкортостан. Второе и третье места заняли Смоленская область и Республика Хакасия.
В номинации "Новый женский экспорт" первое место занял ЦПЭ Омской области. Республика Башкортостан и Московская область получили серебро и бронзу.
Зампред Совета Федерации РФ Галина Карелова и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Выставка "Женская кооперация в международной торговле" открылась в Совфеде
Вчера, 15:17
В номинации "Креативное вовлечение" лучшим был признан ЦПЭ Ульяновской области. Второе и третье места — также у Республики Башкортостан и Московской области.
«
"Совет Федерации уже завоевал статус главной площадки по диалогу с женским бизнес-сообществом России. Эта тема традиционно является одной из центральных и на Евразийском женском форуме, и на других мероприятиях, проводимых под эгидой палаты", - сказала глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на участие женщин в высокотехнологичных секторах.
Так, например, в электроэнергетике женщин – 36%, в атомной энергетике – порядка 32%. Аналогичные показатели и во многих других отраслях. Исследования показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.
По словам Матвиенко, в сложных условиях на государственном уровне выстроилась системная поддержка бизнеса. Снижается регуляторная нагрузка, действуют специальные программы поддержки женского предпринимательства. "Теме вовлечения женщин в новые технологии уделено особое внимание в новой Национальной стратегии действий в интересах женщин", - добавила спикер Совфеда.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в Совете Федерации РФ в Москве
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте в Совете Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на выставке проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в Совете Федерации РФ в Москве
"Характерной чертой современного общества в целом стало стремительное вовлечение женщин в экономическую деятельность. Женский бизнес отличает большая созидательная сила - бизнес, созданный женщинами, дает максимальный социальный эффект для общества. На январь 2023 года число женщин-предпринимательниц составило более 6 миллионов. Среди ИП и самозанятых это 43% от общего числа. Что касается коммерческих компаний, то почти 40% из них возглавляют женщины. Все чаще предприятия, возглавляемые женщинами, выходят на экспорт", - сказала в свою очередь замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Она добавила, что РЭЦ создал устойчивую многоуровневую систему экспорта в России. "Из всех МСП более 60 тысяч являются экспортерами. Для малого и среднего бизнеса на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в регионах действуют Центры поддержки экспорта, которые помогают предпринимателям вывести свою продукцию на экспорт. Вклад сектора МСП в объем несырьевого экспорта в России составляет около 19%", - отметила замминистра.
"Количество малых и средних компаний в категории "женское предпринимательство", которые получили услуги в ЦПЭ, за прошлый год выросло на 30%. А доля небольших компаний, которые возглавляют женщины и которые в 2022 году вышли на экспорт впервые, выросла с 21,7% до 23,3%. Я уверена, что потенциал женского экспорта далеко не исчерпан, и мы видим, что регионы активно поддерживают наших предпринимательниц. Я поздравляю ЦПЭ, которые сегодня победили в конкурсе, и надеюсь, что они поделятся опытом с остальными, чтобы работа в этом направлении стала еще более эффективной", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарном заседании Экономика перемен - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Никишина: РЭЦ делает шаги в развитии глобальной женской кооперации
21 октября 2022, 17:00
"Реализации экспортного потенциала нашей республики мы уделяем пристальное внимание уже не первый год, и Российский экспортный центр нам в этом очень помогает. Я считаю важным, что этот конкурс привлекает внимание именно к женскому предпринимательству, женскому экспорту, который мы в регионе активно поддерживаем. Ведь зачастую предпринимательницам просто не хватает моральной поддержки, чтобы начать покорять зарубежные рынки. А Центр поддержки экспорта республики еще и предлагает реально работающие федеральные и региональные инструменты господдержки", - отметил глава Башкирии Радий Хабиров.
«
"Омская область занимает лидерские позиции в рейтинге внедрения стандартов поддержки экспорта. Я уверен, что это стало возможным в том числе потому, что мы активно вовлекаем в экспортную повестку региональных предпринимательниц. Каждый новый успех, новый экспортный контракт укрепляет веру в себя не только у руководительниц компаний, но и у всех женщин, которые только начинают экспортный путь. Эта вера в свои силы вдохновляет всех вокруг. И я рад, что наш регион оказался среди лидеров по поддержке женского экспорта", - в свою очередь сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
"Ульяновская область продолжает выстраивать эффективную инфраструктуру для поддержки экспорта. Санкции здесь нам не помеха, а даже своеобразный стимул развиваться. В том числе одной из задач стало продвижение именно женского предпринимательства. К этой теме мы подошли ответственно. Я рад, что усилия Центра поддержки экспорта Ульяновской области были оценены так высоко Российским экспортным центром, Советом Федерации и членами конкурсной комиссии", - отметил глава области Алексей Русских.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Глава РЭЦ рассказала об инструментах поддержки "женского" экспорта в России
6 октября 2022, 20:11
Ежегодный конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" был создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов России. Решение о его создании было принято на ПМЭФ-2022, его поддержал Совет Федерации. Соглашение о проведении конкурса 17 июня 2022 года подписали Матвиенко и Никишина. В состав Конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.
В номинации "Динамика вовлечения в экспорт" оценивается количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ за поддержкой их экспортной деятельности. Причем важна не цифра, а именно динамика вовлечения женщин.
В номинации "Новый женский экспорт" оценивается рост количества женщин-экспортеров, которые воспользовались услугами ЦПЭ и заключили экспортные контракты.
В номинации "Креативное вовлечение" выбирается лучшая кампания по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоВероника НикишинаРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала