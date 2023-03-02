https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным - РИА Новости, 02.03.2023
В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил за работу и вручил награды волонтерам, помогающие мобилизованным и их семьям, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:52
2023-03-02T15:52
2023-03-02T15:52
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
волонтеры
волонтерство в россии
фонд "своих не бросаем"
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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил за работу и вручил награды волонтерам, помогающие мобилизованным и их семьям, сообщили в пресс-службе региона.По информации пресс-службы, награды получили около 250 человек. Это активные жители региона, создатели сообществ помощи мобилизованным, представители благотворительных фондов, штаба "Своих не бросаем", бизнесмены. Артамонов выразил им благодарность за активную гражданскую позицию, отзывчивость и помощь.В правительстве региона напомнили, что в ноябре 2022 года по инициативе губернатора в Липецкой области был создан координационный совет, объединяющий волонтёрские сообщества. Сначала число неравнодушных горожан в них составляло 30 тысяч, сейчас сообщества насчитывают уже более 50 тысяч единомышленников. Общественники получают заявки от военнослужащих, обсуждают их на еженедельных совещаниях координационного совета. Благодаря взаимодействию бизнеса, власти и волонтеров для передовой закупается самое необходимое: оборудование, техника, медикаменты."Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230210/festival-1851089358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, волонтеры, волонтерство в россии, фонд "своих не бросаем"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Волонтеры, Волонтерство в России, Фонд "Своих не бросаем"
ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил за работу и вручил награды волонтерам, помогающие мобилизованным и их семьям, сообщили в пресс-службе региона.
По информации пресс-службы, награды получили около 250 человек. Это активные жители региона, создатели сообществ помощи мобилизованным, представители благотворительных фондов, штаба "Своих не бросаем", бизнесмены. Артамонов
выразил им благодарность за активную гражданскую позицию, отзывчивость и помощь.
В правительстве региона напомнили, что в ноябре 2022 года по инициативе губернатора в Липецкой области был создан координационный совет, объединяющий волонтёрские сообщества. Сначала число неравнодушных горожан в них составляло 30 тысяч, сейчас сообщества насчитывают уже более 50 тысяч единомышленников. Общественники получают заявки от военнослужащих, обсуждают их на еженедельных совещаниях координационного совета. Благодаря взаимодействию бизнеса, власти и волонтеров для передовой закупается самое необходимое: оборудование, техника, медикаменты.
"Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу", – подчеркнул Артамонов.
Участники фестиваля в Липецкой области помогут бойцам в зоне СВО