https://ria.ru/20230302/nagradili-1855403876.html

В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным

В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным - РИА Новости, 02.03.2023

В Липецкой области наградили около 250 волонтеров за помощь мобилизованным

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил за работу и вручил награды волонтерам, помогающие мобилизованным и их семьям, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:52

2023-03-02T15:52

2023-03-02T15:52

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

волонтеры

волонтерство в россии

фонд "своих не бросаем"

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ЛИПЕЦК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил за работу и вручил награды волонтерам, помогающие мобилизованным и их семьям, сообщили в пресс-службе региона.По информации пресс-службы, награды получили около 250 человек. Это активные жители региона, создатели сообществ помощи мобилизованным, представители благотворительных фондов, штаба "Своих не бросаем", бизнесмены. Артамонов выразил им благодарность за активную гражданскую позицию, отзывчивость и помощь.В правительстве региона напомнили, что в ноябре 2022 года по инициативе губернатора в Липецкой области был создан координационный совет, объединяющий волонтёрские сообщества. Сначала число неравнодушных горожан в них составляло 30 тысяч, сейчас сообщества насчитывают уже более 50 тысяч единомышленников. Общественники получают заявки от военнослужащих, обсуждают их на еженедельных совещаниях координационного совета. Благодаря взаимодействию бизнеса, власти и волонтеров для передовой закупается самое необходимое: оборудование, техника, медикаменты."Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230210/festival-1851089358.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, волонтеры, волонтерство в россии, фонд "своих не бросаем"