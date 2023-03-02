https://ria.ru/20230302/muzyka-1855399739.html

Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"

Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза" - РИА Новости, 02.03.2023

Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"

Pianomania народного артиста России Дмитрия Маликова прозвучит на XXIII Международном фестивале "Триумф джаза", сообщил основатель и художественный руководитель РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:45

2023-03-02T16:45

2023-03-02T16:45

культура

новости культуры

дмитрий маликов

игорь бутман

хибла герзмава

индонезия

таиланд

турция

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Pianomania народного артиста России Дмитрия Маликова прозвучит на XXIII Международном фестивале "Триумф джаза", сообщил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Он также поделился, что на фестивале выступят народная артистка, оперная певица Хибла Герзмава, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, дуэт трубача Петра Востокова и вокалиста и пианиста Олега Аккуратова, оркестр Сергея Жилина и "Тува Джаз Бэнд". Среди международных исполнителей будут музыканты из Таиланда, Турции и Индонезии, где проходит крупный джазовый фестиваль. Маликов в свою очередь отметил, что готовился к фестивалю практически весь февраль. Музыкант собирается сыграть небольшие прелюдии из каждого альбома. "Триумф джаза" пройдет с 10 по 14 марта 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.На днях стало известно, что итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию.

https://ria.ru/20230127/rakhmaninov-1847856667.html

индонезия

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий маликов, игорь бутман, хибла герзмава, индонезия, таиланд, турция