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Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"
Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза" - РИА Новости, 02.03.2023
Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"
Pianomania народного артиста России Дмитрия Маликова прозвучит на XXIII Международном фестивале "Триумф джаза", сообщил основатель и художественный руководитель РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:45
2023-03-02T16:45
2023-03-02T16:45
культура
новости культуры
дмитрий маликов
игорь бутман
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индонезия
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Pianomania народного артиста России Дмитрия Маликова прозвучит на XXIII Международном фестивале "Триумф джаза", сообщил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Он также поделился, что на фестивале выступят народная артистка, оперная певица Хибла Герзмава, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, дуэт трубача Петра Востокова и вокалиста и пианиста Олега Аккуратова, оркестр Сергея Жилина и "Тува Джаз Бэнд". Среди международных исполнителей будут музыканты из Таиланда, Турции и Индонезии, где проходит крупный джазовый фестиваль. Маликов в свою очередь отметил, что готовился к фестивалю практически весь февраль. Музыкант собирается сыграть небольшие прелюдии из каждого альбома. "Триумф джаза" пройдет с 10 по 14 марта 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.На днях стало известно, что итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дмитрий маликов, игорь бутман, хибла герзмава, индонезия, таиланд, турция
Культура, Новости культуры, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Индонезия, Таиланд, Турция
Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"
Игорь Бутман: Pianomania Дмитрия Маликова прозвучит на фестивале "Триумф джаза"
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Pianomania народного артиста России Дмитрия Маликова прозвучит на XXIII Международном фестивале "Триумф джаза", сообщил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
«
"Это не просто Pianomania, а "Pianomania Джаз"… Мы с Дмитрием Маликовым давно дружим, и я восхищаюсь его и эстрадным, и классическим творчеством, и теперь еще буду восхищаться и в предвкушении "Pianomania Джаз", – сказал Бутман на пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля.
Он также поделился, что на фестивале выступят народная артистка, оперная певица Хибла Герзмава, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, дуэт трубача Петра Востокова и вокалиста и пианиста Олега Аккуратова, оркестр Сергея Жилина и "Тува Джаз Бэнд". Среди международных исполнителей будут музыканты из Таиланда, Турции и Индонезии, где проходит крупный джазовый фестиваль.
«
"Если такие фестивали происходят в Индонезии, то понимаете, что уровень индонезийских музыкантов тоже очень высок", – отметил Бутман.
Маликов в свою очередь отметил, что готовился к фестивалю практически весь февраль. Музыкант собирается сыграть небольшие прелюдии из каждого альбома.
«
"Джаз всегда звучал, звучит и будет звучать в моем доме и в моем сердце, поэтому приходите… Я готовлюсь, и я в предвкушении", – сказал Маликов.
"Триумф джаза" пройдет с 10 по 14 марта 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге и Туле.
На днях стало известно, что итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает
с гастролями в Россию.
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