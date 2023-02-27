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Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230227/muzyka-1854633452.html
Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию
Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию - РИА Новости, 27.02.2023
Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию
Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в Крокус Сити Холле 7 марта, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:23
2023-02-27T16:23
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в Крокус Сити Холле 7 марта, сообщают организаторы мероприятия. Он представит новую программу "Dove eravamo rimasti" ("На чем мы остановились"). Концерт проведут в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".Выступление — часть тура по нескольким городам России. Среди них Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. Всемирный успех к исполнителю пришел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл "Luna" с альбома "Insieme a te" (2000) был 14 недель на вершине голландского хит-парада. Сам диск выпустили более чем в 30 странах мира. Пластинка стала "золотой" в Бразилии и на Тайване, а также четырежды "платиновой" в Нидерландах. "Исполняя арии из "Евгения Онегина" и "Богемы", артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, "оживить оперу элементами поп-музыки". Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет "оперным роком" — стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов", — рассказывают в пресс-службе. Первый концерт Сафина в России прошел в 2010 году.
https://ria.ru/20230227/muzyka-1854523859.html
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новости культуры, алессандро сафина, знаменитости, музыка, куда сходить
Культура, Новости культуры, Алессандро Сафина, Знаменитости, Музыка, куда сходить
16:23 27.02.2023
 
Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию

Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в марте

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкИтальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина выступает на концерте певицы Тамары Гвердцители "Вечная весна" в Государственном Кремлевском Дворце
Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина выступает на концерте певицы Тамары Гвердцители Вечная весна в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в Крокус Сити Холле 7 марта, сообщают организаторы мероприятия.
Он представит новую программу "Dove eravamo rimasti" ("На чем мы остановились"). Концерт проведут в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".
Выступление — часть тура по нескольким городам России. Среди них Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург.
Всемирный успех к исполнителю пришел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл "Luna" с альбома "Insieme a te" (2000) был 14 недель на вершине голландского хит-парада. Сам диск выпустили более чем в 30 странах мира. Пластинка стала "золотой" в Бразилии и на Тайване, а также четырежды "платиновой" в Нидерландах.
"Исполняя арии из "Евгения Онегина" и "Богемы", артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, "оживить оперу элементами поп-музыки". Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет "оперным роком" — стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов", — рассказывают в пресс-службе.
Первый концерт Сафина в России прошел в 2010 году.
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