Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию

Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает с гастролями в Россию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в Крокус Сити Холле 7 марта

2023-02-27

2023-02-27T16:23

2023-02-27T16:23

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит в Москве в Крокус Сити Холле 7 марта, сообщают организаторы мероприятия. Он представит новую программу "Dove eravamo rimasti" ("На чем мы остановились"). Концерт проведут в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония".Выступление — часть тура по нескольким городам России. Среди них Екатеринбург, Уфа и Санкт-Петербург. Всемирный успех к исполнителю пришел после концерта The Night Of The Proms в Нидерландах. Сингл "Luna" с альбома "Insieme a te" (2000) был 14 недель на вершине голландского хит-парада. Сам диск выпустили более чем в 30 странах мира. Пластинка стала "золотой" в Бразилии и на Тайване, а также четырежды "платиновой" в Нидерландах. "Исполняя арии из "Евгения Онегина" и "Богемы", артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, "оживить оперу элементами поп-музыки". Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет "оперным роком" — стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов", — рассказывают в пресс-службе. Первый концерт Сафина в России прошел в 2010 году.

