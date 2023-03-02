https://ria.ru/20230302/moskva-1855281012.html

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем - РИА Новости, 02.03.2023

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем

Российский создатель микросхем "Дизайн Центр "Союз" на фоне растущего спроса втрое расширяет производство на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заммэра... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:10

2023-03-02T10:10

2023-03-02T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский создатель микросхем "Дизайн Центр "Союз" на фоне растущего спроса втрое расширяет производство на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что предприятие, входящее в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, вместе с рядом других компаний участвует в работах над новым отечественным электромобилем.В свою очередь, гендиректор "Дизайн Центра "Союз" Всеволод Эннс указал, что предприятие уже сегодня готово поставлять в необходимых количествах датчики температуры, системы обработки сигналов с датчиков, многокристальные микросборки и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.Компания является резидентом особой экономической зоны Москвы с 2016 года, осуществляя полный цикл сборки интегральных микросхем, используемых в электротранспорте, беспилотниках, а также в авиации, медицинском оборудовании и различных системах автоматизации. Клиентами компании на данный момент являются свыше 150 предприятий со всей России.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)