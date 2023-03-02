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Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем - РИА Новости, 02.03.2023
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10:10 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/moskva-1855281012.html
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем - РИА Новости, 02.03.2023
Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем
Российский создатель микросхем "Дизайн Центр "Союз" на фоне растущего спроса втрое расширяет производство на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заммэра... РИА Новости, 02.03.2023
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский создатель микросхем "Дизайн Центр "Союз" на фоне растущего спроса втрое расширяет производство на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что предприятие, входящее в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, вместе с рядом других компаний участвует в работах над новым отечественным электромобилем.В свою очередь, гендиректор "Дизайн Центра "Союз" Всеволод Эннс указал, что предприятие уже сегодня готово поставлять в необходимых количествах датчики температуры, системы обработки сигналов с датчиков, многокристальные микросборки и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.Компания является резидентом особой экономической зоны Москвы с 2016 года, осуществляя полный цикл сборки интегральных микросхем, используемых в электротранспорте, беспилотниках, а также в авиации, медицинском оборудовании и различных системах автоматизации. Клиентами компании на данный момент являются свыше 150 предприятий со всей России.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: резидент ОЭЗ Москвы расширяет производство интегральных микросхем

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский создатель микросхем "Дизайн Центр "Союз" на фоне растущего спроса втрое расширяет производство на площадке ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что предприятие, входящее в столичный межотраслевой кластер электромобилестроения, вместе с рядом других компаний участвует в работах над новым отечественным электромобилем.
«
"В связи с увеличением спроса на микросхемы "Дизайн Центр "Союз" планирует в течение двух лет расширить производство. Для этого компания арендует дополнительные 1,2 тысячи квадратных метров на площадке "Алабушево" ОЭЗ Москвы. Инвестиции в проект составят 750 миллионов рублей. В результате на предприятии появится не менее 45 новых рабочих мест", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, гендиректор "Дизайн Центра "Союз" Всеволод Эннс указал, что предприятие уже сегодня готово поставлять в необходимых количествах датчики температуры, системы обработки сигналов с датчиков, многокристальные микросборки и другие изделия микроэлектроники для производства электромобилей.
Компания является резидентом особой экономической зоны Москвы с 2016 года, осуществляя полный цикл сборки интегральных микросхем, используемых в электротранспорте, беспилотниках, а также в авиации, медицинском оборудовании и различных системах автоматизации. Клиентами компании на данный момент являются свыше 150 предприятий со всей России.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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