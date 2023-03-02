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Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве - РИА Новости, 02.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:13 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/moskva-1855264985.html
Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве
Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве - РИА Новости, 02.03.2023
Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве
Столичное предприятие разработало и зарегистрировало титановую сетку для хирургической пластики, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:13
2023-03-02T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Столичное предприятие разработало и зарегистрировало титановую сетку для хирургической пластики, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный производитель "ЭлТИ" получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие – титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что титановая сетка применяется в качестве импланта соединительной ткани. Ее используют при хирургических операциях, для лечения заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии."Мощности предприятия позволят выпускать до семи тысяч изделий в год. Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий", – уточнил генеральный директор "ЭлТИ" Антон Овчинников.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве

Овчинский заявил, что в Москве разработали титановую сетку для хирургической пластики

© Фото : Пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Столичное предприятие разработало и зарегистрировало титановую сетку для хирургической пластики, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичный производитель "ЭлТИ" получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие – титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что титановая сетка применяется в качестве импланта соединительной ткани. Ее используют при хирургических операциях, для лечения заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии.
"Мощности предприятия позволят выпускать до семи тысяч изделий в год. Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий", – уточнил генеральный директор "ЭлТИ" Антон Овчинников.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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