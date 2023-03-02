https://ria.ru/20230302/moskva-1855264985.html

Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве

Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве - РИА Новости, 02.03.2023

Овчинский: титановую сетку для хирургической пластики создали в Москве

Столичное предприятие разработало и зарегистрировало титановую сетку для хирургической пластики, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:13

2023-03-02T08:13

2023-03-02T08:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Столичное предприятие разработало и зарегистрировало титановую сетку для хирургической пластики, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный производитель "ЭлТИ" получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие – титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей. На текущий момент компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что титановая сетка применяется в качестве импланта соединительной ткани. Ее используют при хирургических операциях, для лечения заболеваний и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии."Мощности предприятия позволят выпускать до семи тысяч изделий в год. Помимо этого, параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана. Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий", – уточнил генеральный директор "ЭлТИ" Антон Овчинников.

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москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владислав овчинский, москва