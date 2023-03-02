https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855490940.html

В Совфеде заявили, что Молдавия переходит к поддержке западной агрессии

В Совфеде заявили, что Молдавия переходит к поддержке западной агрессии - РИА Новости, 02.03.2023

В Совфеде заявили, что Молдавия переходит к поддержке западной агрессии

Молдавия переходит от закрепленного в ее конституции нейтралитета к безоглядной поддержке западной агрессивной позиции, принимая такие антироссийские... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:12

2023-03-02T21:12

2023-03-02T21:12

в мире

молдавия

россия

кишинев

григорий карасин

мария захарова

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Молдавия переходит от закрепленного в ее конституции нейтралитета к безоглядной поддержке западной агрессивной позиции, принимая такие антироссийские декларации, как сегодня, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента в четверг приняла антироссийскую "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии РФ против Украины", осудив действия России на территории Украины. "Опять тревожные новости из Кишинева. Продолжается опасный дрейф Молдовы в сторону от закрепленного в их же конституции нейтралитета. Сегодня парламент страны с подачи прозападной партии "Действие и солидарность" принял т.н. "Декларацию об агрессии России против Украины". Это - очередной выпад в наш адрес, по-существу - безоглядная поддержка западной агрессивной позиции", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Парламентарий отметил, что в подобных действиях можно увидеть внутриполитическую повестку - "поддать жару в истерии, которая уже запущена в Молдове с подачи Киева с очевидным анти-российским подтекстом". "В целом все это - опасный симптом нестабильности во внутренней и внешней политике Молдовы. Будем внимательно следить", - заключил сенатор. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства написала: "В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы".

https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855485226.html

https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855383246.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, григорий карасин, мария захарова