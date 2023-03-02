В Совфеде заявили, что Молдавия переходит к поддержке западной агрессии
Сенатор Карасин: Молдавия переходит от нейтралитета к поддержке западной агрессии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Молдавия переходит от закрепленного в ее конституции нейтралитета к безоглядной поддержке западной агрессивной позиции, принимая такие антироссийские декларации, как сегодня, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
"Опять тревожные новости из Кишинева. Продолжается опасный дрейф Молдовы в сторону от закрепленного в их же конституции нейтралитета. Сегодня парламент страны с подачи прозападной партии "Действие и солидарность" принял т.н. "Декларацию об агрессии России против Украины". Это - очередной выпад в наш адрес, по-существу - безоглядная поддержка западной агрессивной позиции", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что в подобных действиях можно увидеть внутриполитическую повестку - "поддать жару в истерии, которая уже запущена в Молдове с подачи Киева с очевидным анти-российским подтекстом".
"В целом все это - опасный симптом нестабильности во внутренней и внешней политике Молдовы. Будем внимательно следить", - заключил сенатор.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства написала: "В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы".