https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855431726.html
Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский
Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский - РИА Новости, 02.03.2023
Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента в четверг одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:01
2023-03-02T17:01
2023-03-02T17:21
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игорь гросу
парламент молдавии
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента в четверг одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, сообщил спикер Игорь Гросу. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании молдавского языка в румынский. Депутаты от оппозиции в знак протеста заблокировали трибуну парламента. "Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов", - заявил Гросу. Процедура голосования проходила под крики "Позор" и "Досрочные выборы", которые скандировали депутаты от оппозиции. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
https://ria.ru/20230301/evrointegratsiya-1855216171.html
https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протест в парламенте Молдавии против переименования государственного языка
Протест в парламенте Молдавии против переименования государственного языка
2023-03-02T17:01
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь гросу, парламент молдавии
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Парламент Молдавии
Парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский
Спикер Гросу: парламент Молдавии одобрил в I чтении переименование госязыка в румынский
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" на заседании парламента в четверг одобрила в первом чтении переименование государственного языка в румынский, сообщил спикер Игорь Гросу.
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании молдавского языка в румынский. Депутаты от оппозиции в знак протеста заблокировали трибуну парламента.
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"Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов", - заявил Гросу.
Процедура голосования проходила под крики "Позор" и "Досрочные выборы", которые скандировали депутаты от оппозиции.
Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
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