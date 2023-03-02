Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии из-за игнорирования оппозиции
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы оппозиции, сообщила пресс-служба политформирования.
"Фракция партии "Шор" будет бойкотировать сегодняшнее заседание парламента. Парламентское большинство блокирует все инициативы, выдвигаемые партией "Шор", - говорится в заявлении партии.
По мнению оппозиции, деятельность законодательного форума превращена в фарс.
"Правительство и парламент давно делегировали свои полномочия небольшой группе лиц, лояльных президенту-диктатору, образующих национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, с помощью которой Майя Санду узурпировала власть в государстве. В этих условиях мы, депутаты партии "Шор", не видим смысла в нашем участии в имитации законодательной деятельности, которая превратилась в комедию дурного вкуса", - подчеркивается в заявлении партии.
Вместо этого депутаты планируют присоединиться к гражданам на уличных протестах.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.