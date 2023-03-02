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Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 02.03.2023
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11:49 02.03.2023 (обновлено: 13:38 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855313441.html
Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии
Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 02.03.2023
Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии
Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:49
2023-03-02T13:38
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы оппозиции, сообщила пресс-служба политформирования. "Фракция партии "Шор" будет бойкотировать сегодняшнее заседание парламента. Парламентское большинство блокирует все инициативы, выдвигаемые партией "Шор", - говорится в заявлении партии. По мнению оппозиции, деятельность законодательного форума превращена в фарс. "Правительство и парламент давно делегировали свои полномочия небольшой группе лиц, лояльных президенту-диктатору, образующих национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, с помощью которой Майя Санду узурпировала власть в государстве. В этих условиях мы, депутаты партии "Шор", не видим смысла в нашем участии в имитации законодательной деятельности, которая превратилась в комедию дурного вкуса", - подчеркивается в заявлении партии. Вместо этого депутаты планируют присоединиться к гражданам на уличных протестах. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор
Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии из-за игнорирования оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы оппозиции, сообщила пресс-служба политформирования.
"Фракция партии "Шор" будет бойкотировать сегодняшнее заседание парламента. Парламентское большинство блокирует все инициативы, выдвигаемые партией "Шор", - говорится в заявлении партии.
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По мнению оппозиции, деятельность законодательного форума превращена в фарс.
"Правительство и парламент давно делегировали свои полномочия небольшой группе лиц, лояльных президенту-диктатору, образующих национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, с помощью которой Майя Санду узурпировала власть в государстве. В этих условиях мы, депутаты партии "Шор", не видим смысла в нашем участии в имитации законодательной деятельности, которая превратилась в комедию дурного вкуса", - подчеркивается в заявлении партии.
Вместо этого депутаты планируют присоединиться к гражданам на уличных протестах.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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