https://ria.ru/20230302/moldaviya-1855313441.html

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии - РИА Новости, 02.03.2023

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии

Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:49

2023-03-02T11:49

2023-03-02T13:38

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Партия "Шор" намерена бойкотировать заседание парламента Молдавии, поскольку считает, что законодательный форум или игнорирует, или блокирует инициативы оппозиции, сообщила пресс-служба политформирования. "Фракция партии "Шор" будет бойкотировать сегодняшнее заседание парламента. Парламентское большинство блокирует все инициативы, выдвигаемые партией "Шор", - говорится в заявлении партии. По мнению оппозиции, деятельность законодательного форума превращена в фарс. "Правительство и парламент давно делегировали свои полномочия небольшой группе лиц, лояльных президенту-диктатору, образующих национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, с помощью которой Майя Санду узурпировала власть в государстве. В этих условиях мы, депутаты партии "Шор", не видим смысла в нашем участии в имитации законодательной деятельности, которая превратилась в комедию дурного вкуса", - подчеркивается в заявлении партии. Вместо этого депутаты планируют присоединиться к гражданам на уличных протестах. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с оппозиционной партией социалистов. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду, илан шор