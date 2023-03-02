https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты - РИА Новости, 02.03.2023
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты
Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:22
2023-03-02T12:22
2023-03-02T20:55
в мире
сша
сергей рябков
договор снв-3
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ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак. На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России", — сказал Рябков.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей рябков, договор снв-3
В мире, США, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты
Рябков назвал требование США обеспечить доступ на ядерные объекты в России верхом цинизма
ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
"Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак. На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России", — сказал Рябков.