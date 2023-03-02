https://ria.ru/20230302/mid-1855324574.html

МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты

МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты - РИА Новости, 02.03.2023

МИД прокомментировал требование США о доступе на российские ядерные объекты

Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России, заявил замглавы МИД России... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:22

2023-03-02T12:22

2023-03-02T20:55

в мире

сша

сергей рябков

договор снв-3

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ЖЕНЕВА, 2 мар — РИА Новости. Москва рассматривает как верх цинизма в нынешних условиях требование США обеспечить инспекционный доступ на ядерные объекты России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве. "Ситуация дополнительно усугубилась в результате попыток США прощупать защищенность российских стратегических объектов, заявленных по Договору о СНВ, посредством содействия киевскому режиму в проведении на них вооруженных атак. На этом фоне восприняли как верх цинизма требования Вашингтона со ссылкой на положения ДСНВ обеспечить ему инспекционный доступ на ядерные объекты России", — сказал Рябков.

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сергей рябков, договор снв-3