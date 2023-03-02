https://ria.ru/20230302/mfts-1855417796.html
В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобожденных территорий
В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобожденных территорий - РИА Новости, 02.03.2023
В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобожденных территорий
В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобождённых территорий, где ещё нет света и подходящих помещений, заявил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:34
2023-03-02T16:34
2023-03-02T16:34
общество
донецкая народная республика
россия
мариуполь
денис пушилин
группа газ
мфц (многофункциональный центр)
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ШАХТЁРСК (ДНР), 2 мар - РИА Новости. В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобождённых территорий, где ещё нет света и подходящих помещений, заявил руководитель МФЦ ДНР Александр Крупенец. "Заложено у нас на приобретение, на второй или на третий квартал, - будем приобретать мобильный комплекс. Это для выезда и обслуживания людей на освобождаемой территории, где нет ни света, ничего", - рассказал Крупенец врио главы ДНР Денису Пушилину. По словам руководителя МФЦ, такие мобильные комплексы есть в России, они "хорошо себя зарекомендовали в других субъектах РФ". "Они очень востребованы, и мы поставили в план закупить до шести этих мобильных комплексов. Это на базе "ГАЗ-Соболь", и мы будем делать по аналогии наших коллег", - рассказал Крупенец. Врио главы ДНР одобрил эту идею. Первые отделения МФЦ в ДНР открылись 28 января, в том числе одно - в Мариуполе. Первого марта открылось ещё одно отделение - в Шахтерске. "Это 28-й был. В этом году у нас в плане стоит открытие ещё 10 отделов… В Мариуполе у нас есть один отдел, в планах у нас ещё открытие как минимум трёх отделов... У нас план, он утверждён... согласован. В данный момент идёт подбор помещений", - рассказал Крупенец журналистам. Таким образом, общее количество МФЦ в ДНР составит 38. Как отметил Крупенец, отделения открываются из такого расчета, чтобы одно окно приходилось на 5 тысяч человек населения. В каждом отделении открывается от 3 до 10 окон. Сейчас МФЦ в ДНР предоставляют практически те же услуги, что МФЦ в других регионах России. Раньше для этого приходилось выезжать в Ростовскую область. В частности, в ДНР через МФЦ сейчас можно оформить материнский капитал, социальные пособия, ИНН, СНИЛС.
https://ria.ru/20230210/mfts-1851110051.html
https://ria.ru/20230301/kuznets-1855241495.html
https://ria.ru/20230228/pensii-1854952386.html
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общество, донецкая народная республика, россия, мариуполь, денис пушилин, группа газ, мфц (многофункциональный центр)
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Денис Пушилин, Группа ГАЗ, МФЦ (многофункциональный центр)
В ДНР организуют мобильные отделения МФЦ для освобожденных территорий
Руководитель МФЦ ДНР Крупенец: для освобожденных территорий закупят мобильные комплексы