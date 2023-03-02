https://ria.ru/20230302/metro-1855341869.html

Экс-гендиректор "Ашана" возглавил российское подразделение Metro

Экс-гендиректор "Ашана" возглавил российское подразделение Metro - РИА Новости, 02.03.2023

Экс-гендиректор "Ашана" возглавил российское подразделение Metro

Экс-гендиректор "Ашана" Йоханнес Толай возглавил российское подразделение ритейлера Metro, сообщили в "Metro Россия". РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:21

2023-03-02T13:21

2023-03-02T13:21

экономика

россия

ашан

metro cash & carry

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экс-гендиректор "Ашана" Йоханнес Толай возглавил российское подразделение ритейлера Metro, сообщили в "Metro Россия". "С 1 марта 2023 Йоханнес Толай назначен генеральным директором "Metro Россия"... Под руководством Йоханнеса Толая Metro продолжит свою стратегию в области оптовой торговли, как с профессиональными клиентами, так и с физическими лицами", - говорится в сообщении. С ноября 2019 года Толай занимал должность генерального директора российского подразделения ритейлера Auchan. С октября 2022 года присоединился к команде "Metro Россия" в должности заместителя генерального директора. По словам компании, приоритетами на ближайшее время являются развитие электронной коммерции, программы поддержки для В2В-партнеров (ресторанов, гостиничного бизнеса, независимой розницы) и инвестиции в ценообразование, чтобы сделать оптовое предложение максимально выгодным для всех групп клиентов. "Metro Россия" сохраняет свою операционную деятельность в России в полном объеме, подчеркивает компания.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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экономика, россия, ашан, metro cash & carry