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Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2023
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:33
2023-03-02T08:33
2023-03-02T08:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что движение на участке "оранжевой" линии метро Москвы от станции "Медведково" до станции "Ботанический сад" было остановлено из-за падения человека на пути. Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, мужчину извлекли, в тяжелом состоянии он передан медикам. Также уточнялось о временном закрытии станции "Медведково". "Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии московского метро полностью восстановили
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается
в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что движение на участке "оранжевой" линии метро Москвы от станции "Медведково" до станции "Ботанический сад" было остановлено из-за падения человека на пути. Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, мужчину извлекли, в тяжелом состоянии он передан медикам. Также уточнялось о временном закрытии станции "Медведково".
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.
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