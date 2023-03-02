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Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2023
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08:33 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/metro-1855266465.html
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2023
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили
Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:33
2023-03-02T08:33
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что движение на участке "оранжевой" линии метро Москвы от станции "Медведково" до станции "Ботанический сад" было остановлено из-за падения человека на пути. Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, мужчину извлекли, в тяжелом состоянии он передан медикам. Также уточнялось о временном закрытии станции "Медведково". "Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили

Движение на Калужско-Рижской линии московского метро полностью восстановили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что движение на участке "оранжевой" линии метро Москвы от станции "Медведково" до станции "Ботанический сад" было остановлено из-за падения человека на пути. Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, мужчину извлекли, в тяжелом состоянии он передан медикам. Также уточнялось о временном закрытии станции "Медведково".
"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.
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