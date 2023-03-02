https://ria.ru/20230302/metro-1855266465.html

Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили

Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили - РИА Новости, 02.03.2023

Движение на участке "оранжевой" линии московского метро восстановили

Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:33

2023-03-02T08:33

2023-03-02T08:33

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что движение на участке "оранжевой" линии метро Москвы от станции "Медведково" до станции "Ботанический сад" было остановлено из-за падения человека на пути. Как сообщили в экстренных службах РИА Новости, мужчину извлекли, в тяжелом состоянии он передан медикам. Также уточнялось о временном закрытии станции "Медведково". "Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график. Станция "Медведково" открыта для входа пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия