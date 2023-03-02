https://ria.ru/20230302/metro-1855262390.html

На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения

На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 02.03.2023

На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения

Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T07:48

2023-03-02T07:48

2023-03-02T07:50

москва

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230301/metro-1855111836.html

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