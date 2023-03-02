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На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 02.03.2023
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07:48 02.03.2023 (обновлено: 07:50 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/metro-1855262390.html
На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения - РИА Новости, 02.03.2023
На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T07:48
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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Москва
На "оранжевой" ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения

Интервалы движения на "оранжевой" ветке метро Москвы увеличены из-за человека на пути

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПассажиры в Московском метрополитене
Пассажиры в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры в Московском метрополитене. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии столичного метро временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"На северном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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