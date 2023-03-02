https://ria.ru/20230302/meksika-1855266575.html
В Мексике произошло землетрясение
В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 02.03.2023
В Мексике произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:35
2023-03-02T08:35
2023-03-02T08:35
в мире
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в 22.40 среды по местному времени (7.40 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на юге Мексики