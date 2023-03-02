https://ria.ru/20230302/meksika-1855266575.html

В Мексике произошло землетрясение

В Мексике произошло землетрясение - РИА Новости, 02.03.2023

В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:35

2023-03-02T08:35

2023-03-02T08:35

в мире

мексика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Мексики, сообщает местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в 22.40 среды по местному времени (7.40 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

мексика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика