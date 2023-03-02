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В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве - РИА Новости, 02.03.2023
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16:17 02.03.2023 (обновлено: 16:25 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/medpomosch-1855411663.html
В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве
В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве - РИА Новости, 02.03.2023
В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве
Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в российских медучреждениях в полном объеме, никаких ограничений в отличие от ряда стран в России нет,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:17
2023-03-02T16:25
россия
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в российских медучреждениях в полном объеме, никаких ограничений в отличие от ряда стран в России нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ появилась информация, что российские пациенты столкнулись со сложностями в получении лечения за рубежом, некоторые европейские клиники перестали оформлять лечение россиянам. "Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается в российских медучреждениях, в том числе в рамках программы государственных гарантий. Никаких ограничений здесь нет, в отличие от ряда стран", - сказал Кузнецов.
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россия, общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве

Минздрав: ограничений по медпомощи в российских учреждениях нет в отличие от других стран

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в российских медучреждениях в полном объеме, никаких ограничений в отличие от ряда стран в России нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские пациенты столкнулись со сложностями в получении лечения за рубежом, некоторые европейские клиники перестали оформлять лечение россиянам.
"Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается в российских медучреждениях, в том числе в рамках программы государственных гарантий. Никаких ограничений здесь нет, в отличие от ряда стран", - сказал Кузнецов.
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