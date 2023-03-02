https://ria.ru/20230302/medpomosch-1855411663.html

В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве

В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве - РИА Новости, 02.03.2023

В России медпомощь оказывается в полном объеме, заявили в Минздраве

Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в российских медучреждениях в полном объеме, никаких ограничений в отличие от ряда стран в России нет,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:17

2023-03-02T16:17

2023-03-02T16:25

россия

общество

здоровье - общество

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вся необходимая медицинская помощь оказывается пациентам в российских медучреждениях в полном объеме, никаких ограничений в отличие от ряда стран в России нет, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Ранее в СМИ появилась информация, что российские пациенты столкнулись со сложностями в получении лечения за рубежом, некоторые европейские клиники перестали оформлять лечение россиянам. "Вся необходимая помощь пациентам в полном объеме оказывается в российских медучреждениях, в том числе в рамках программы государственных гарантий. Никаких ограничений здесь нет, в отличие от ряда стран", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20230224/vrachi-1854083054.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)