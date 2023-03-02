https://ria.ru/20230302/mchs-1855282348.html

В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели

В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели - РИА Новости, 02.03.2023

В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели

Мошенники представляются специалистами МЧС России и предлагают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, во много раз превышающую реальную,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:12

2023-03-02T10:12

2023-03-02T10:31

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники представляются специалистами МЧС России и предлагают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, во много раз превышающую реальную, сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС."Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную. Например, в Москве – от 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. Его можно купить как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах.Ранее сообщалось, что только в 2022 году пожарные извещатели спасли жизни 800 людей, в том числе 270 детей. Всего в регионах России уже установлено около 700 тысяч таких устройств.С 1 марта автономные дымовые пожарные извещатели начали устанавливать в домах и квартирах многодетных семей и семей россиян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 октября 2022 года.

https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html

https://ria.ru/20230301/gaz-1855121556.html

россия

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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мошенничество, мошенники