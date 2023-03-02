Рейтинг@Mail.ru
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 02.03.2023 (обновлено: 10:31 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/mchs-1855282348.html
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели - РИА Новости, 02.03.2023
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели
Мошенники представляются специалистами МЧС России и предлагают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, во много раз превышающую реальную,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:12
2023-03-02T10:31
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мошенничество
мошенники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники представляются специалистами МЧС России и предлагают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, во много раз превышающую реальную, сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС."Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную. Например, в Москве – от 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В главке уточнили, что пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. Его можно купить как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах.Ранее сообщалось, что только в 2022 году пожарные извещатели спасли жизни 800 людей, в том числе 270 детей. Всего в регионах России уже установлено около 700 тысяч таких устройств.С 1 марта автономные дымовые пожарные извещатели начали устанавливать в домах и квартирах многодетных семей и семей россиян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 октября 2022 года.
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
https://ria.ru/20230301/gaz-1855121556.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мошенничество, мошенники
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мошенничество, мошенники
В МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели

Сотрудники МЧС предупреждают о мошенниках, которые продают от их имени пожарные извещатели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мошенники представляются специалистами МЧС России и предлагают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, во много раз превышающую реальную, сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС.
"Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную. Например, в Москве – от 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
16 февраля, 11:45
В главке уточнили, что пожарный извещатель в среднем стоит 500 рублей. Его можно купить как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах.
«
"МЧС России не предоставляет платные услуги. Сотрудники не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности", - отмечено в сообщении.
Ранее сообщалось, что только в 2022 году пожарные извещатели спасли жизни 800 людей, в том числе 270 детей. Всего в регионах России уже установлено около 700 тысяч таких устройств.
С 1 марта автономные дымовые пожарные извещатели начали устанавливать в домах и квартирах многодетных семей и семей россиян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие изменения внесены в правила противопожарного режима, утвержденные постановлением правительства РФ от 24 октября 2022 года.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Волгограде эвакуировали дом и детский сад из-за утечки газа
1 марта, 14:41
 
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мошенничествомошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала