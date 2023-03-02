https://ria.ru/20230302/madonna-1855342002.html

СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером

СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером - РИА Новости, 02.03.2023

СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером

Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщил источник из окружения певицы порталу DailyMail. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:29

2023-03-02T13:29

2023-03-02T13:29

шоубиз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщил источник из окружения певицы порталу DailyMail.Нового избранника звезды зовут Джош Поппер. Ему 29 лет. По данным ресурса, спортсмен тренировал детей Мадонны. В середине февраля боксер опубликовал совместный снимок с певицей из спортзала. Однако он отказался обсуждать с журналистами статус своих отношений с исполнительницей. Мадонна также не дала никаких комментариев о новом романе. Прошлому бойфренду артистки Эндрю Дарнеллу было 23 года. Она рассталась с ним спустя пять месяцев отношений. Ранее умер бездомный брат-алкоголик Мадонны. Звезда предлагала финансовую поддержку родственнику, однако он отказывался от "бесплатных подачек сестры".

https://ria.ru/20230130/madonna-1848410322.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, отношения, знаменитости, шоу-бизнес