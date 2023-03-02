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СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером - РИА Новости, 02.03.2023
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Шоубиз
 
13:29 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/madonna-1855342002.html
СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером
СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером - РИА Новости, 02.03.2023
СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером
Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщил источник из окружения певицы порталу DailyMail. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:29
2023-03-02T13:29
шоубиз
мадонна
отношения
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщил источник из окружения певицы порталу DailyMail.Нового избранника звезды зовут Джош Поппер. Ему 29 лет. По данным ресурса, спортсмен тренировал детей Мадонны. В середине февраля боксер опубликовал совместный снимок с певицей из спортзала. Однако он отказался обсуждать с журналистами статус своих отношений с исполнительницей. Мадонна также не дала никаких комментариев о новом романе. Прошлому бойфренду артистки Эндрю Дарнеллу было 23 года. Она рассталась с ним спустя пять месяцев отношений. Ранее умер бездомный брат-алкоголик Мадонны. Звезда предлагала финансовую поддержку родственнику, однако он отказывался от "бесплатных подачек сестры".
https://ria.ru/20230130/madonna-1848410322.html
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Александра Липатова
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мадонна, отношения, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Мадонна, отношения, Знаменитости, Шоу-бизнес
СМИ: Мадонна вступила в отношения с 29-летним тренером

СМИ: Мадонна начала встречаться с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером

© AP Photo / Invision/John ShearerМадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
Мадонна выступает на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Invision/John Shearer
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мадонна начала встречаться с тренером по боксу, который моложе ее на 35 лет. Об этом сообщил источник из окружения певицы порталу DailyMail.
Скриншот публикации Джоша Поппера в социальной сети
Скриншот публикации Джоша Поппера в социальной сети
Скриншот публикации Джоша Поппера в социальной сети
Нового избранника звезды зовут Джош Поппер. Ему 29 лет. По данным ресурса, спортсмен тренировал детей Мадонны.
В середине февраля боксер опубликовал совместный снимок с певицей из спортзала. Однако он отказался обсуждать с журналистами статус своих отношений с исполнительницей. Мадонна также не дала никаких комментариев о новом романе.
Прошлому бойфренду артистки Эндрю Дарнеллу было 23 года. Она рассталась с ним спустя пять месяцев отношений.
Ранее умер бездомный брат-алкоголик Мадонны. Звезда предлагала финансовую поддержку родственнику, однако он отказывался от "бесплатных подачек сестры".
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