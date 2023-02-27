Рейтинг@Mail.ru
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230227/chikkone-1854685199.html
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны - РИА Новости, 27.02.2023
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны
Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:01
2023-02-27T19:02
шоубиз
мадонна
семья
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747669017_0:371:2047:1522_1920x0_80_0_0_019c0fd2bb399b42c3a2716db6826c9a.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри.Однако он не назвал причину произошедшего. Несколько лет назад брат Мадонны раскрыл детали своей жизни на улице. По словам мужчины, он начал употреблять алкоголь и ночевать под мостом после того, как потерял работу на виноградниках отца. Также родственник звезды признавался, что "не ждет бесплатных подачек от сестры". Тем не менее он заявлял, что семья все же предлагала ему финансовую поддержку. Ранее производство фильма о Мадонне приостановили из-за желания певицы добавить в сюжет больше "жестких" сцен. По словам представителя артистки, она приняла решение поменять киностудию.
https://ria.ru/20230127/delvi-1847699423.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747669017_0:28:2048:1563_1920x0_80_0_0_9e7b3dc9a81fc627e7a1a3bc33aab9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мадонна, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, Мадонна, Семья, Шоу-бизнес
19:01 27.02.2023 (обновлено: 19:02 27.02.2023)
 
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны

Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны Энтони Джерард Чикконе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс
Мадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри.

"Мой шурин Энтони Джерард Чикконе вчера вечером покинул эту землю. Я знаю его с 15 лет, с давно ушедшей весны нашей жизни в Мичигане. Прощай, Энтони", – поделился артист в своей соцсети.

Однако он не назвал причину произошедшего.
Несколько лет назад брат Мадонны раскрыл детали своей жизни на улице. По словам мужчины, он начал употреблять алкоголь и ночевать под мостом после того, как потерял работу на виноградниках отца.
Также родственник звезды признавался, что "не ждет бесплатных подачек от сестры". Тем не менее он заявлял, что семья все же предлагала ему финансовую поддержку.
Ранее производство фильма о Мадонне приостановили из-за желания певицы добавить в сюжет больше "жестких" сцен. По словам представителя артистки, она приняла решение поменять киностудию.
Анна Сорокина - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 00:58Шоубиз
Мошенница Анна Делви собралась пригласить Мадонну на свое шоу
 
ШоубизМадоннаСемьяШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала