https://ria.ru/20230227/chikkone-1854685199.html

Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны

Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны - РИА Новости, 27.02.2023

Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны

Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:01

2023-02-27T19:01

2023-02-27T19:02

шоубиз

мадонна

семья

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри.Однако он не назвал причину произошедшего. Несколько лет назад брат Мадонны раскрыл детали своей жизни на улице. По словам мужчины, он начал употреблять алкоголь и ночевать под мостом после того, как потерял работу на виноградниках отца. Также родственник звезды признавался, что "не ждет бесплатных подачек от сестры". Тем не менее он заявлял, что семья все же предлагала ему финансовую поддержку. Ранее производство фильма о Мадонне приостановили из-за желания певицы добавить в сюжет больше "жестких" сцен. По словам представителя артистки, она приняла решение поменять киностудию.

https://ria.ru/20230127/delvi-1847699423.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, семья, шоу-бизнес