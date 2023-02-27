https://ria.ru/20230227/chikkone-1854685199.html
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны - РИА Новости, 27.02.2023
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны
Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:01
2023-02-27T19:01
2023-02-27T19:02
шоубиз
мадонна
семья
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри.Однако он не назвал причину произошедшего. Несколько лет назад брат Мадонны раскрыл детали своей жизни на улице. По словам мужчины, он начал употреблять алкоголь и ночевать под мостом после того, как потерял работу на виноградниках отца. Также родственник звезды признавался, что "не ждет бесплатных подачек от сестры". Тем не менее он заявлял, что семья все же предлагала ему финансовую поддержку. Ранее производство фильма о Мадонне приостановили из-за желания певицы добавить в сюжет больше "жестких" сцен. По словам представителя артистки, она приняла решение поменять киностудию.
https://ria.ru/20230127/delvi-1847699423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадонна, семья, шоу-бизнес
Шоубиз, Мадонна, Семья, Шоу-бизнес
19:01 27.02.2023 (обновлено: 19:02 27.02.2023)
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны
Умер бездомный брат-алкоголик Мадонны Энтони Джерард Чикконе
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Старший брат Мадонны Энтони Джерард Чикконе скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил супруг сестры покойного, музыкант Джо Генри.
"Мой шурин Энтони Джерард Чикконе вчера вечером покинул эту землю. Я знаю его с 15 лет, с давно ушедшей весны нашей жизни в Мичигане. Прощай, Энтони", – поделился артист в своей соцсети.
Однако он не назвал причину произошедшего.
Несколько лет назад брат Мадонны раскрыл детали своей жизни на улице. По словам мужчины, он начал употреблять алкоголь и ночевать под мостом после того, как потерял работу на виноградниках отца.
Также родственник звезды признавался, что "не ждет бесплатных подачек от сестры". Тем не менее он заявлял, что семья все же предлагала ему финансовую поддержку.
Ранее производство фильма о Мадонне приостановили
из-за желания певицы добавить в сюжет больше "жестких" сцен. По словам представителя артистки, она приняла решение поменять киностудию.