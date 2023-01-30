https://ria.ru/20230130/madonna-1848410322.html

Производство фильма о Мадонне остановили из-за "жестких" сцен

Производство фильма о Мадонне остановили из-за "жестких" сцен - РИА Новости, 30.01.2023

Производство фильма о Мадонне остановили из-за "жестких" сцен

Universal Pictures остановила производство фильма о Мадонне из-за разногласий с певицей. Студия планировала легкий развлекательный фильм. Однако артистка... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:30

2023-01-30T14:30

2023-01-30T14:30

шоубиз

мадонна

знаменитости

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Universal Pictures остановила производство фильма о Мадонне из-за разногласий с певицей. Студия планировала легкий развлекательный фильм. Однако артистка предложила "жесткий" вариант сценария. Кроме того, инсайдер сообщил, что певица планирует вернуться к работе над картиной после масштабного мирового тура. По его словам, Мадонна решила поменять киностудию, но оставить прежнюю команду сценаристов. Также источник поделился переживаниями знаменитости. Певица обеспокоилась, что ей придется заменить актеров после возвращения к работе над картиной. Однако представители Universal Pictures и артистки отказались прокомментировать ситуацию. Мадонна впервые поделилась планами о съемках байопика в 2020 году. Она пообещала, что в фильме будет показана "борьба артистки, пытающейся выжить в мужском мире". Ранее певица анонсировала мировой тур в честь 40-летия карьеры. Она исполнит самые популярные хиты из своей дискографии.

https://ria.ru/20230110/madonna-1843830697.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, знаменитости