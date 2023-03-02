Рейтинг@Mail.ru
В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.03.2023 (обновлено: 14:26 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/litva-1855365823.html
В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам
В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам - РИА Новости, 02.03.2023
В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам
Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса, ряд других... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:02
2023-03-02T14:26
в мире
литва
вильнюс
саулюс сквернялис
арвидас анушаускас
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854417986_99:0:2376:1281_1920x0_80_0_0_526adde0a3bb0cc38ef247cdcac76951.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса, ряд других депутатов видят в этом проявление демократии, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее в центре Вильнюса власти города выставили российский танк, приурочив акцию к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Жители стали приносить к танку красные гвоздики и зажигать свечи, полиция начала в связи с этим расследование. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис опубликовал в Twitter фотографию мусорного бака с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии". По его словам, бак рядом с российским танком установил вице-мэр Вильнюса. "Не думаю, что надо игнорировать, надо наказывать... Существует свобода слова, но надо понимать, что мы на войне", - приводит слова Лопаты LRT. По данным портала, депутат также высказался за то, чтобы за возложение цветов к танку грозила уголовная ответственность. Коллега Лопаты депутат Валдас Ракутис, напротив, не готов говорить о возможном уголовном преследовании тех, кто возложил гвоздики к российскому танку. "Естественно, что такой символ стал местом выражения гражданской позиции. Какая она есть, такую и выражают: одни возлагают красные гвоздики, другие их выбрасывают. Думаю, это естественно... при демократическом строе", - считает Ракутис. Такого же мнения придерживается экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис. В свою очередь член Комитета по защите госбезопасности Литвы Андрюс Мазуронис напомнил, что в стране, согласно опросам, пятая часть населения поддерживает Россию. Другой член комитета Дайнюс Гайжаускас возлагает ответственность за конфликтную ситуацию на министерство обороны и его главу Арвидаса Анушаускаса, поскольку, по его мнению, не были просчитаны все риски, к которым может привести демонстрация танка в центре города.
https://ria.ru/20230302/tank-1855363427.html
https://ria.ru/20230228/tank-1854843443.html
литва
вильнюс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854417986_496:0:2085:1192_1920x0_80_0_0_237cfe47e63dceb38e48387780e715e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, вильнюс, саулюс сквернялис, арвидас анушаускас, украина
В мире, Литва, Вильнюс, Саулюс Сквернялис, Арвидас Анушаускас, Украина
В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам

LRT: литовский депутат выступил за наказание за возложение цветов к российским танкам

© РИА НовостиЛюди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине
Люди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости
Люди возвращают цветы на танк Т-72 у посольства России в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса, ряд других депутатов видят в этом проявление демократии, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Ранее в центре Вильнюса власти города выставили российский танк, приурочив акцию к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Жители стали приносить к танку красные гвоздики и зажигать свечи, полиция начала в связи с этим расследование. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис опубликовал в Twitter фотографию мусорного бака с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии". По его словам, бак рядом с российским танком установил вице-мэр Вильнюса.
Подбитый танк Т-72, установленный на площади Свободы в центре Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Подбитый танк, предположительно российский, увезли из центра Таллина
Вчера, 13:53
"Не думаю, что надо игнорировать, надо наказывать... Существует свобода слова, но надо понимать, что мы на войне", - приводит слова Лопаты LRT.
По данным портала, депутат также высказался за то, чтобы за возложение цветов к танку грозила уголовная ответственность.
Коллега Лопаты депутат Валдас Ракутис, напротив, не готов говорить о возможном уголовном преследовании тех, кто возложил гвоздики к российскому танку. "Естественно, что такой символ стал местом выражения гражданской позиции. Какая она есть, такую и выражают: одни возлагают красные гвоздики, другие их выбрасывают. Думаю, это естественно... при демократическом строе", - считает Ракутис.
Такого же мнения придерживается экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
В свою очередь член Комитета по защите госбезопасности Литвы Андрюс Мазуронис напомнил, что в стране, согласно опросам, пятая часть населения поддерживает Россию.
Другой член комитета Дайнюс Гайжаускас возлагает ответственность за конфликтную ситуацию на министерство обороны и его главу Арвидаса Анушаускаса, поскольку, по его мнению, не были просчитаны все риски, к которым может привести демонстрация танка в центре города.
Территория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
В Берлине убрали танк, выставленный у посольства России
28 февраля, 13:58
 
В миреЛитваВильнюсСаулюс СквернялисАрвидас АнушаускасУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала