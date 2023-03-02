https://ria.ru/20230302/litva-1855365823.html

В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам

В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам - РИА Новости, 02.03.2023

В Литве призвали к ответственности за возложение цветов к российским танкам

Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса, ряд других... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:02

2023-03-02T14:02

2023-03-02T14:26

в мире

литва

вильнюс

саулюс сквернялис

арвидас анушаускас

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат сейма Литвы Раймундас Лопата поддержал идею ввести уголовную ответственность за возложение цветов к российскому танку в центре Вильнюса, ряд других депутатов видят в этом проявление демократии, сообщает в четверг портал LRT (Литовское радио и телевидение). Ранее в центре Вильнюса власти города выставили российский танк, приурочив акцию к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Жители стали приносить к танку красные гвоздики и зажигать свечи, полиция начала в связи с этим расследование. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис опубликовал в Twitter фотографию мусорного бака с надписью "для гвоздик, свечей и советской ностальгии". По его словам, бак рядом с российским танком установил вице-мэр Вильнюса. "Не думаю, что надо игнорировать, надо наказывать... Существует свобода слова, но надо понимать, что мы на войне", - приводит слова Лопаты LRT. По данным портала, депутат также высказался за то, чтобы за возложение цветов к танку грозила уголовная ответственность. Коллега Лопаты депутат Валдас Ракутис, напротив, не готов говорить о возможном уголовном преследовании тех, кто возложил гвоздики к российскому танку. "Естественно, что такой символ стал местом выражения гражданской позиции. Какая она есть, такую и выражают: одни возлагают красные гвоздики, другие их выбрасывают. Думаю, это естественно... при демократическом строе", - считает Ракутис. Такого же мнения придерживается экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис. В свою очередь член Комитета по защите госбезопасности Литвы Андрюс Мазуронис напомнил, что в стране, согласно опросам, пятая часть населения поддерживает Россию. Другой член комитета Дайнюс Гайжаускас возлагает ответственность за конфликтную ситуацию на министерство обороны и его главу Арвидаса Анушаускаса, поскольку, по его мнению, не были просчитаны все риски, к которым может привести демонстрация танка в центре города.

https://ria.ru/20230302/tank-1855363427.html

https://ria.ru/20230228/tank-1854843443.html

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вильнюс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, вильнюс, саулюс сквернялис, арвидас анушаускас, украина