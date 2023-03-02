https://ria.ru/20230302/likhoradka-1855275197.html

В России не выявили случаи лихорадки Марбург

В России не выявили случаи лихорадки Марбург - РИА Новости, 02.03.2023

В России не выявили случаи лихорадки Марбург

Случаев лихорадки Марбург, из-за которой был усилен санитарный контроль на границе, в России не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T09:41

2023-03-02T09:41

2023-03-02T11:05

россия

экваториальная гвинея

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Случаев лихорадки Марбург, из-за которой был усилен санитарный контроль на границе, в России не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее была подтверждена вспышка данного вируса, который является одним из наиболее опасных в мире. "В рамках усиленного контроля случаев мы этого вируса не выявили - это очень хорошо", - сказала Попова. Она отметила, что информации о новых случаях заболевания лихорадкой Марбург из Экваториальной Гвинеи или каких-либо других стран не поступало. Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>

https://ria.ru/20230216/virus-1852412642.html

россия

экваториальная гвинея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экваториальная гвинея, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество