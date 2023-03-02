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В России не выявили случаи лихорадки Марбург - РИА Новости, 02.03.2023
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09:41 02.03.2023 (обновлено: 11:05 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/likhoradka-1855275197.html
В России не выявили случаи лихорадки Марбург
В России не выявили случаи лихорадки Марбург - РИА Новости, 02.03.2023
В России не выявили случаи лихорадки Марбург
Случаев лихорадки Марбург, из-за которой был усилен санитарный контроль на границе, в России не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T09:41
2023-03-02T11:05
россия
экваториальная гвинея
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Случаев лихорадки Марбург, из-за которой был усилен санитарный контроль на границе, в России не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее была подтверждена вспышка данного вируса, который является одним из наиболее опасных в мире. "В рамках усиленного контроля случаев мы этого вируса не выявили - это очень хорошо", - сказала Попова. Она отметила, что информации о новых случаях заболевания лихорадкой Марбург из Экваториальной Гвинеи или каких-либо других стран не поступало. Читайте полный текст интервью Анны Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230216/virus-1852412642.html
россия
экваториальная гвинея
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россия, экваториальная гвинея, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, здоровье - общество
Россия, Экваториальная Гвинея, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Здоровье - Общество
В России не выявили случаи лихорадки Марбург

Попова заявила, что в России не выявили случаи лихорадки Марбург из Экваториальной Гвинеи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Случаев лихорадки Марбург, из-за которой был усилен санитарный контроль на границе, в России не выявлено, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее была подтверждена вспышка данного вируса, который является одним из наиболее опасных в мире.
"В рамках усиленного контроля случаев мы этого вируса не выявили - это очень хорошо", - сказала Попова.
Она отметила, что информации о новых случаях заболевания лихорадкой Марбург из Экваториальной Гвинеи или каких-либо других стран не поступало.
Читайте полный текст интервью Анны Поповой >>
Медработник - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Гвинее
16 февраля, 14:23
 
РоссияЭкваториальная ГвинеяАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЗдоровье - Общество
 
 
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