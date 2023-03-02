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Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе

Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе - РИА Новости, 02.03.2023

Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе

Московский областной фонд микрофинансирования открыл новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Такие меры реализуют в рамках... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:39

2023-03-02T18:39

2023-03-02T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский областной фонд микрофинансирования открыл новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Такие меры реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".Подать заявку на получение льготного кредитования нужно до 31 марта. Выдавать средства будут представителям бизнеса, которые обладают хорошей кредитной историей в фонде микрофинансирования. Помимо программы "Ура, весна!" фонд реализует еще восемь льготных программ.В прошлом году за займами смогла обратиться 501 подмосковная компания. Суммарно они получили порядка 800 миллионов рублей.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)