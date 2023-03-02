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Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе
Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе - РИА Новости, 02.03.2023
Предприниматели МО смогут получить кредит по новой льготной программе
Московский областной фонд микрофинансирования открыл новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Такие меры реализуют в рамках... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:39
2023-03-02T18:39
2023-03-02T18:39
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский областной фонд микрофинансирования открыл новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Такие меры реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".Подать заявку на получение льготного кредитования нужно до 31 марта. Выдавать средства будут представителям бизнеса, которые обладают хорошей кредитной историей в фонде микрофинансирования. Помимо программы "Ура, весна!" фонд реализует еще восемь льготных программ.В прошлом году за займами смогла обратиться 501 подмосковная компания. Суммарно они получили порядка 800 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московский областной фонд микрофинансирования открыл новую программу льготного кредитования для предпринимателей Подмосковья. Такие меры реализуют в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360".
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"В рамках новой программы "Ура, весна!" субъектам малого и среднего предпринимательства Подмосковья доступны займы размером до 5 миллионов рублей по ставке 6,5% на срок до двух лет", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Подать заявку на получение льготного кредитования нужно до 31 марта. Выдавать средства будут представителям бизнеса, которые обладают хорошей кредитной историей в фонде микрофинансирования. Помимо программы "Ура, весна!" фонд реализует еще восемь льготных программ.
В прошлом году за займами смогла обратиться 501 подмосковная компания. Суммарно они получили порядка 800 миллионов рублей.