https://ria.ru/20230302/led-1855294696.html

В Челябинской области СК возбудил дело из-за упавшего на ребенка льда

В Челябинской области СК возбудил дело из-за упавшего на ребенка льда - РИА Новости, 02.03.2023

В Челябинской области СК возбудил дело из-за упавшего на ребенка льда

Следственные органы возбудили уголовное дело после падения льда с козырька дома на 1,5-годовалого ребенка, находившегося на руках у мамы в городе Магнитогорск... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:58

2023-03-02T10:58

2023-03-02T10:58

происшествия

магнитогорск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мар – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после падения льда с козырька дома на 1,5-годовалого ребенка, находившегося на руках у мамы в городе Магнитогорск Челябинской области, его доставили в больницу, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону. По данным СУСК, инцидент произошел днем 27 февраля - при падении льда с козырька дома по улице Октябрьской в Магнитогорске получил травмы полуторагодовалый мальчик, находившийся на руках у матери. Прокуратура региона уточняет, что снег с наледью упал на ребенка с козырька балкона 4 этажа многоквартирного дома. "По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Ребенок с травмой головы доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В ходе расследования уголовного дела будут установлены виновные должностные лица коммунальной организации, ответственные за обеспечение своевременной уборки снега, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230302/sneg-1855289885.html

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html

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происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия