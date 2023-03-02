https://ria.ru/20230302/lechenie-1855265927.html
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака - РИА Новости, 02.03.2023
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака
Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:22
2023-03-02T08:22
2023-03-02T10:46
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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина. Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому. "Все образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти. Магистральные сосуды не играли в данной ситуации большой роли, поэтому эмболизировать ("выключать") их сосудистым хирургам не имело смысла. Сделали ставку на лучевую терапию", — объяснила врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева. С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс. "Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью. Вопреки тому что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам", — отметили в НМИЦ. Отделение радиотерапии в центре имени Мешалкина с 2010 года занимается высокотехнологичной медицинской помощью взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Лучевую терапию проводят как отдельным видом лечения, так и в комплексе с хирургическим лечением и химиотерапией. Применение современных линейных ускорителей позволяет облучать опухоль с точностью до долей миллиметра, без воздействия на здоровые ткани.
https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html
https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html
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В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака
В Новосибирске полностью вылечили паллиативного пациента с последней стадией рака кожи
НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости.
Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил
Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.
Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому.
Онколог рассказал об обязательных обследованиях для всех здоровых людей
"Все образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти. Магистральные сосуды не играли в данной ситуации большой роли, поэтому эмболизировать ("выключать") их сосудистым хирургам не имело смысла. Сделали ставку на лучевую терапию", — объяснила врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева.
С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс.
"Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью. Вопреки тому что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам", — отметили в НМИЦ.
Отделение радиотерапии в центре имени Мешалкина с 2010 года занимается высокотехнологичной медицинской помощью взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Лучевую терапию проводят как отдельным видом лечения, так и в комплексе с хирургическим лечением и химиотерапией. Применение современных линейных ускорителей позволяет облучать опухоль с точностью до долей миллиметра, без воздействия на здоровые ткани.
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