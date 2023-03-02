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В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака - РИА Новости, 02.03.2023
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08:22 02.03.2023 (обновлено: 10:46 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/lechenie-1855265927.html
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака - РИА Новости, 02.03.2023
В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака
Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T08:22
2023-03-02T10:46
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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина. Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому. "Все образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти. Магистральные сосуды не играли в данной ситуации большой роли, поэтому эмболизировать ("выключать") их сосудистым хирургам не имело смысла. Сделали ставку на лучевую терапию", — объяснила врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева. С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс. "Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью. Вопреки тому что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам", — отметили в НМИЦ. Отделение радиотерапии в центре имени Мешалкина с 2010 года занимается высокотехнологичной медицинской помощью взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Лучевую терапию проводят как отдельным видом лечения, так и в комплексе с хирургическим лечением и химиотерапией. Применение современных линейных ускорителей позволяет облучать опухоль с точностью до долей миллиметра, без воздействия на здоровые ткани.
https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html
https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html
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В Новосибирске вылечили безнадежного пациента с четвертой стадией рака

В Новосибирске полностью вылечили паллиативного пациента с последней стадией рака кожи

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 2 мар — РИА Новости. Новосибирским радиотерапевтам удалось полностью вылечить пациента с раком кожи в последней стадии, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина.
Как рассказали в клинике, 77-летний житель Новосибирска поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии, с тяжелой анемией и диагнозом "плоскоклеточный рак кожи IV стадии". Около левого уха у него располагалась массивная злокачественная опухоль диаметром 15 сантиметров, которая сильно кровоточила, причиняя пациенту мучения. Полтора года маломобильный мужчина не обращался за помощью, а когда обратился, в других больницах ему предложили лишь поддерживающее симптоматическое лечение на дому.
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"Все образование было буквально пропитано кровью, потому что насквозь проросло очень мелкими сосудами, которые у опухоли не совсем полноценные: в силу ряда особенностей они не могут сокращаться нормально и дают кровотечения. При этом для самой опухоли такое усиленное кровоснабжение выгодно, так как помогает ей быстрее расти. Магистральные сосуды не играли в данной ситуации большой роли, поэтому эмболизировать ("выключать") их сосудистым хирургам не имело смысла. Сделали ставку на лучевую терапию", — объяснила врач-радиотерапевт Татьяна Воробьева.
С учетом особенностей опухоли и стадии заболевания радиотерапевты спланировали ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. На первом этапе облучение позволило купировать кровотечение и создать оптимальные условия для заживления. Через три недели на уменьшившейся опухоли провели полноценный лечебный лучевой курс.
"Спустя три месяца после окончания курса врачи подтвердили полный регресс опухоли и выздоровление: опухолевая ткань заместилась здоровой соединительной тканью. Вопреки тому что агрессивный плоскоклеточный рак последней стадии, как правило, дает метастазы, данному пациенту повезло — процесс никуда не распространился. О неприятном периоде жизни на данный момент будет напоминать только небольшой шрам", — отметили в НМИЦ.
Отделение радиотерапии в центре имени Мешалкина с 2010 года занимается высокотехнологичной медицинской помощью взрослым и детям с онкологическими заболеваниями. Лучевую терапию проводят как отдельным видом лечения, так и в комплексе с хирургическим лечением и химиотерапией. Применение современных линейных ускорителей позволяет облучать опухоль с точностью до долей миллиметра, без воздействия на здоровые ткани.
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