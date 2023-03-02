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Попова рассказала о готовности к ответу на деятельность биолабораторий США - РИА Новости, 02.03.2023
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10:56 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/laboratorii-1855294046.html
Попова рассказала о готовности к ответу на деятельность биолабораторий США
Попова рассказала о готовности к ответу на деятельность биолабораторий США - РИА Новости, 02.03.2023
Попова рассказала о готовности к ответу на деятельность биолабораторий США
Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья населения страны, активно реализуются намеченные планы по проекту "Санитарный щит",... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:56
2023-03-02T10:56
россия
сша
вашингтон (штат)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья населения страны, активно реализуются намеченные планы по проекту "Санитарный щит", заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова, отвечая на вопрос о готовности России реагировать на новые вызовы из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США. "Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент времени, учитывая новые вызовы. В настоящее время нами активно реализуются все намеченные планы, предпринимаются все меры, для защиты здоровье граждан Российской Федерации в рамках федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья", - сказала Попова. Она отметила, что работа над проектом "Санитарный щит" будет продолжена и даст очень хороший результат. По информации российских законодателей, в настоящее время на территориях разных государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения". Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
https://ria.ru/20230302/biolaboratorii-1855257346.html
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сша
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россия, сша, вашингтон (штат), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Россия, США, Вашингтон (штат), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Попова рассказала о готовности к ответу на деятельность биолабораторий США

Попова: Россия принимает все меры для защиты населения из-за деятельности лабораторий США

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья населения страны, активно реализуются намеченные планы по проекту "Санитарный щит", заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Анна Попова, отвечая на вопрос о готовности России реагировать на новые вызовы из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США.
"Мы должны быть готовы реагировать на эпидемиологические риски в любой момент времени, учитывая новые вызовы. В настоящее время нами активно реализуются все намеченные планы, предпринимаются все меры, для защиты здоровье граждан Российской Федерации в рамках федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья", - сказала Попова.
Она отметила, что работа над проектом "Санитарный щит" будет продолжена и даст очень хороший результат.
По информации российских законодателей, в настоящее время на территориях разных государств действует "около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения".
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Попова заявила о риске утечки патогенов из биолабораторий, спонсируемых США
Вчера, 06:20
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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